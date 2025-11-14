Как взыскать алименты на ребенка, если один из родителей проживает за границей — разъяснение

Если родители не могут самостоятельно урегулировать вопрос, связанный с обязанностью содержать ребенка, он может быть решен либо через иск в суде в Украине, либо путем обращения в компетентный орган иностранного государства с соответствующим заявлением.

Фото: prostir.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции напомнило, как взыскать алименты на ребенка, если один из родителей проживает за границей.

В соответствии со статьей 180 Семейного кодекса Украины родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. И если один из них проживает за пределами Украины, это не освобождает его от этой обязанности. Украинское законодательство и международные договоры дают возможность взыскать алименты даже тогда, когда плательщик (или должник) находится за границей. Министерство юстиции разъясняет, как этого добиться.

Если родители не могут самостоятельно урегулировать вопрос, связанный с обязанностью содержать ребенка, он может быть решен либо через иск в суд Украины, либо путем обращения в компетентный орган иностранного государства с соответствующим заявлением.

Некоторые международные договоры предусматривают возможность обратиться через Министерство юстиции за границу с целью получения алиментов.

Перечень стран, участвующих в конвенциях о взыскании алиментов, зависит от конкретного международного договора. Это могут быть государства, подписавшие Гаагскую конвенцию 2007 года: страны — члены Европейского Союза (кроме Дании и Ирландии), Албания, Республика Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Гайана, Гондурас, Республика Казахстан, Черногория, Никарагуа, Норвегия, Турецкая Республика, США. Или страны — участницы Конвенции ООН 1956 года, среди которых, например, Аргентина, Израиль, Новая Зеландия, Филиппины. Дополнительно существуют двусторонние соглашения.

Если есть решение украинского суда

Шаг 1. Убедиться, что между Украиной и государством, в котором проживает должник, заключен международный договор.

Шаг 2. Подготовить ходатайство о признании и исполнении решения суда за границей.

Ходатайство должно содержать: ФИО должника, дату рождения, место проживания в течение последних пяти лет (если известно), род занятий, место работы, фото, сведения о финансовом и семейном положении, включая информацию о принадлежащем ему имуществе, иную информацию, способствующую установлению местонахождения должника или исполнению ходатайства (например, адрес и номер телефона работодателя).

Шаг 3. Получить в суде и приложить к ходатайству следующие документы: копию решения суда, справку о вступлении решения в законную силу, справку о частичном исполнении или неисполнении решения в Украине, документы о том, что ответчик был надлежащим образом уведомлен о судебных заседаниях, фото истца.

Документы предоставляются на украинском языке вместе с переводом на официальный язык страны, где проживает плательщик (должник).

Шаг 4. Отправить документы либо напрямую в Министерство юстиции Украины, либо через межрегиональное управление юстиции по месту проживания заявителя. Обратите внимание, что в некоторых случаях ходатайство о признании и исполнении судебного решения может подаваться через суд, который принял решение.

В Минюсте добавили, как показывает практика применения конвенций, большинство стран-участниц не могут исполнять решения о взыскании алиментов, определенных в доле от дохода, и принимают к рассмотрению только те решения, в которых размер алиментов определен в твердой денежной сумме.

Если нет решения украинского суда

Шаг 1. Убедиться, что государство, в котором проживает должник, является участником Конвенции о международном взыскании алиментов на детей и других видов семейного содержания 2007 года.

Шаг 2. Оформить заявление на основании формуляра в приложении к Конвенции.

Заявление или приложения должны содержать информацию: ФИО должника, дата рождения, место проживания в течение последних пяти лет (если известно), род занятий, место работы, сведения о финансовом положении, семейные обстоятельства и имуществе, принадлежащем должнику, информацию о финансовых и семейных обстоятельствах заявителя, справку о доходах, документы, подтверждающие родственную связь между должником и ребенком (свидетельство о рождении и т.д.).

Заявление подается на украинском языке с переводом на язык страны проживания должника.

Шаг 3. Направить заявление в межрегиональное управление Министерства юстиции.

Минюст в течение месяца направляет заявление компетентному органу страны, где находится должник, и после получения информации от иностранных органов письменно сообщает истцу о ходе и результатах рассмотрения заявления или ходатайства.

Порядок взыскания алиментов с того из родителей, кто проживает в государстве, с которым Украина не имеет соответствующего международного договора

Если плательщик (должник) алиментов проживает или постоянно работает в государстве, с которым отсутствует международный договор, предусматривающий упрощенный порядок обращения о взыскании алиментов, вопрос решается исключительно в порядке и на условиях, определенных законодательством такого иностранного государства. В таком случае заинтересованное лицо (взыскатель) самостоятельно или через адвоката обращается в иностранный суд или другой компетентный орган для решения вопроса о взыскании алиментов или о признании и исполнении решения украинского суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.