Как взыскать алименты на ребенка, если один из родителей проживает за границей — разъяснение

21:44, 14 ноября 2025
Если родители не могут самостоятельно урегулировать вопрос, связанный с обязанностью содержать ребенка, он может быть решен либо через иск в суде в Украине, либо путем обращения в компетентный орган иностранного государства с соответствующим заявлением.
Фото: prostir.ua
Министерство юстиции напомнило, как взыскать алименты на ребенка, если один из родителей проживает за границей.

В соответствии со статьей 180 Семейного кодекса Украины родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. И если один из них проживает за пределами Украины, это не освобождает его от этой обязанности. Украинское законодательство и международные договоры дают возможность взыскать алименты даже тогда, когда плательщик (или должник) находится за границей. Министерство юстиции разъясняет, как этого добиться.

Некоторые международные договоры предусматривают возможность обратиться через Министерство юстиции за границу с целью получения алиментов.

Перечень стран, участвующих в конвенциях о взыскании алиментов, зависит от конкретного международного договора. Это могут быть государства, подписавшие Гаагскую конвенцию 2007 года: страны — члены Европейского Союза (кроме Дании и Ирландии), Албания, Республика Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Гайана, Гондурас, Республика Казахстан, Черногория, Никарагуа, Норвегия, Турецкая Республика, США. Или страны — участницы Конвенции ООН 1956 года, среди которых, например, Аргентина, Израиль, Новая Зеландия, Филиппины. Дополнительно существуют двусторонние соглашения.

Если есть решение украинского суда

Шаг 1. Убедиться, что между Украиной и государством, в котором проживает должник, заключен международный договор.

Шаг 2. Подготовить ходатайство о признании и исполнении решения суда за границей.

Ходатайство должно содержать: ФИО должника, дату рождения, место проживания в течение последних пяти лет (если известно), род занятий, место работы, фото, сведения о финансовом и семейном положении, включая информацию о принадлежащем ему имуществе, иную информацию, способствующую установлению местонахождения должника или исполнению ходатайства (например, адрес и номер телефона работодателя).

Шаг 3. Получить в суде и приложить к ходатайству следующие документы: копию решения суда, справку о вступлении решения в законную силу, справку о частичном исполнении или неисполнении решения в Украине, документы о том, что ответчик был надлежащим образом уведомлен о судебных заседаниях, фото истца.

Документы предоставляются на украинском языке вместе с переводом на официальный язык страны, где проживает плательщик (должник).

Шаг 4. Отправить документы либо напрямую в Министерство юстиции Украины, либо через межрегиональное управление юстиции по месту проживания заявителя. Обратите внимание, что в некоторых случаях ходатайство о признании и исполнении судебного решения может подаваться через суд, который принял решение.

В Минюсте добавили, как показывает практика применения конвенций, большинство стран-участниц не могут исполнять решения о взыскании алиментов, определенных в доле от дохода, и принимают к рассмотрению только те решения, в которых размер алиментов определен в твердой денежной сумме.

Если нет решения украинского суда

Шаг 1. Убедиться, что государство, в котором проживает должник, является участником Конвенции о международном взыскании алиментов на детей и других видов семейного содержания 2007 года.

Шаг 2. Оформить заявление на основании формуляра в приложении к Конвенции.

Заявление или приложения должны содержать информацию: ФИО должника, дата рождения, место проживания в течение последних пяти лет (если известно), род занятий, место работы, сведения о финансовом положении, семейные обстоятельства и имуществе, принадлежащем должнику, информацию о финансовых и семейных обстоятельствах заявителя, справку о доходах, документы, подтверждающие родственную связь между должником и ребенком (свидетельство о рождении и т.д.).

Заявление подается на украинском языке с переводом на язык страны проживания должника.

Шаг 3. Направить заявление в межрегиональное управление Министерства юстиции.

Минюст в течение месяца направляет заявление компетентному органу страны, где находится должник, и после получения информации от иностранных органов письменно сообщает истцу о ходе и результатах рассмотрения заявления или ходатайства.

Порядок взыскания алиментов с того из родителей, кто проживает в государстве, с которым Украина не имеет соответствующего международного договора

Если плательщик (должник) алиментов проживает или постоянно работает в государстве, с которым отсутствует международный договор, предусматривающий упрощенный порядок обращения о взыскании алиментов, вопрос решается исключительно в порядке и на условиях, определенных законодательством такого иностранного государства. В таком случае заинтересованное лицо (взыскатель) самостоятельно или через адвоката обращается в иностранный суд или другой компетентный орган для решения вопроса о взыскании алиментов или о признании и исполнении решения украинского суда.

