Грошова допомога від ООН: як отримати кошти на пів року оренди житла

В Україні можна отримати кошти від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців на оренду житла строком на пів року.

Фото: unhcr

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У листопаді 2025 року в одному з регіонів України стартує пілотна програма з надання фінансової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), яка дає змогу компенсувати витрати на оренду житла за пів року оренди житла, повідомили в організації.

Кому призначена грошова допомога на оренду житла

Такою можливістю можуть скористатися мешканці Дніпропетровської області. Відповідні компенсації організація виплатить через благодійний фонд «Право на захист», який займається збором заявок.

Учасниками програми зможуть стати внутрішні переселенці, які нині мешкають у таких місцях тимчасового проживання:

Входять до переліку, згідно з урядовою постановою №930.

Не призначені для довготривалого проживання (дитячі садки, школи, медичні заклади) і загрожує розформування.

Модульні містечка.

Орендоване житло з поганими умовами/загрожує виселення.

Учасники отримають юридичні й кар'єрні консультації, а також гроші на оренду житла на шестимісячний термін.

Як зареєструватися у програмі

БФ «Право на захист» проводить збір інформації для реєстрації у програмі з надання виплат на оренду житла. Всі охочі повинні пройти спеціальне опитування, проте анкетування не передбачає автоматичної реєстрації.

Варто зазначити, що в УВКБ ООН наголошують, що обов'язковою умовою участі в програмі є наявність розуміння в людини, як з неї вийти. Заявникам необхідно самостійно знайти собі житло та оплатити його оренду за перші два місяці. Надалі витрати будуть компенсовані.

«Всі учасники повинні бути спроможними оплачувати приватну оренду житла наприкінці періоду підтримки. Для цього потрібно мати план наступної активності для набуття спроможності оплачувати оренду. Також участь можуть взяти тільки ті родини, жоден із членів яких не бере й ніколи раніше не брав участь у програмі фіндопомоги на оренду житла й не залучений до програм держсубсидій на оренду житла», – зазначається в повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.