Денежная помощь от ООН: как получить средства на полгода аренды жилья

В Украине можно получить средства от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на аренду жилья сроком на полгода.

В ноябре 2025 года в одном из регионов Украины стартует пилотная программа по оказанию финансовой помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), позволяющая компенсировать расходы на аренду жилья за полгода аренды жилья, сообщили в организации.

Кому назначена денежная помощь на аренду жилья

Такой возможностью могут пользоваться жители Днепропетровской области. Соответствующие компенсации организация выплатит через благотворительный фонд «Право на защиту», занимающийся сбором заявок.

Участниками программы смогут стать внутренние переселенцы, проживающие сейчас в таких местах временного проживания:

Входят в перечень, согласно правительственному постановлению №930.

Не предназначены для длительного проживания (детские сады, школы, медицинские учреждения) и грозит расформирование.

Модульные городки.

Арендованное жилье с плохими условиями/угрожает выселение.

Участники получат юридические и карьерные консультации, а также деньги на аренду жилья на шестимесячный срок.

Как зарегистрироваться в программе

БФ «Право на защиту» проводит сбор информации для регистрации в программе предоставления выплат на аренду жилья. Все желающие должны пройти специальный опрос, однако анкетирование не предусматривает автоматическую регистрацию.

Следует отметить, что в УВКБ ООН подчеркивают, что обязательным условием участия в программе является понимание у человека, как из него выйти. Заявителям необходимо самостоятельно найти жилье и оплатить его аренду за первые два месяца. В дальнейшем расходы будут компенсированы.

«Все участники должны быть способны оплачивать частную аренду жилья в конце периода поддержки. Для этого нужно иметь план следующей активности для обретения способности оплачивать аренду. Также участие могут принять только те семьи, ни один из членов которых не принимает и никогда раньше не участвовал в программе финпомощи на аренду жилья и не вовлечен в программы госсубсидий на аренду жилья», – отмечается в сообщении.

