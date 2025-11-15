  1. Общество

Денежная помощь от ООН: как получить средства на полгода аренды жилья

07:36, 15 ноября 2025
В Украине можно получить средства от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на аренду жилья сроком на полгода.
Денежная помощь от ООН: как получить средства на полгода аренды жилья
Фото: unhcr
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ноябре 2025 года в одном из регионов Украины стартует пилотная программа по оказанию финансовой помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), позволяющая компенсировать расходы на аренду жилья за полгода аренды жилья, сообщили в организации.

Кому назначена денежная помощь на аренду жилья

Такой возможностью могут пользоваться жители Днепропетровской области. Соответствующие компенсации организация выплатит через благотворительный фонд «Право на защиту», занимающийся сбором заявок.

Участниками программы смогут стать внутренние переселенцы, проживающие сейчас в таких местах временного проживания:

  • Входят в перечень, согласно правительственному постановлению №930.
  • Не предназначены для длительного проживания (детские сады, школы, медицинские учреждения) и грозит расформирование.
  • Модульные городки.
  • Арендованное жилье с плохими условиями/угрожает выселение.

Участники получат юридические и карьерные консультации, а также деньги на аренду жилья на шестимесячный срок.

Как зарегистрироваться в программе

БФ «Право на защиту» проводит сбор информации для регистрации в программе предоставления выплат на аренду жилья. Все желающие должны пройти специальный опрос, однако анкетирование не предусматривает автоматическую регистрацию.

Следует отметить, что в УВКБ ООН подчеркивают, что обязательным условием участия в программе является понимание у человека, как из него выйти. Заявителям необходимо самостоятельно найти жилье и оплатить его аренду за первые два месяца. В дальнейшем расходы будут компенсированы.

«Все участники должны быть способны оплачивать частную аренду жилья в конце периода поддержки. Для этого нужно иметь план следующей активности для обретения способности оплачивать аренду. Также участие могут принять только те семьи, ни один из членов которых не принимает и никогда раньше не участвовал в программе финпомощи на аренду жилья и не вовлечен в программы госсубсидий на аренду жилья», – отмечается в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина беженец ООН денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]