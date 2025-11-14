  1. Судова практика
Спроба замінити військову службу на альтернативну не допомогла Свідку Єгови уникнути покарання за ухилення від мобілізації

22:18, 14 листопада 2025
На Одещині призначили покарання свідку Єгови за відмову від мобілізації.
Спроба замінити військову службу на альтернативну не допомогла Свідку Єгови уникнути покарання за ухилення від мобілізації
Південний міський суд Одеської області виніс вирок місцевому жителю, який відмовився від мобілізації, посилаючись на свої релігійні переконання. 

Мешканець селища Нові Біляри Одеської області перебував на обліку в Третьому відділі Одеського районного ТЦК та СП. Військово-лікарська комісія визнала його придатним для проходження служби.

Представники ТЦК намагалися вручити йому повістку про призов у межах мобілізації, однак чоловік відмовився отримати документ і не з’явився до центру комплектування, пояснивши свою відмову релігійними мотивами.

У ході судового розгляду обвинувачений заявив, що з 2008 року є охрещеним служителем громади Свідків Єгови, а тому не може ані брати зброю до рук, ані проходити військову службу, керуючись біблійними настановами, зокрема пророчими текстами з Книги Ісаї.

Чоловік неодноразово подавав звернення до ТЦК із проханням замінити військову службу на альтернативну (невійськову), як це дозволяє Конституція України у мирний час. Однак, за свідченнями представників ТЦК, в умовах воєнного стану та загальної мобілізації законодавство не передбачає можливості такої заміни.

Суд дійшов висновку, що релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення від мобілізації під час дії воєнного стану.

Беручи до уваги відсутність попередніх судимостей, позитивні характеристики та те, що скоєний злочин віднесений до нетяжких, суд призначив чоловікові три роки позбавлення волі, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки.

У цей період він зобов’язаний регулярно з’являтися до органу пробації, повідомляти про будь-які зміни місця проживання чи роботи, а також не виїжджати за межі України без відповідного дозволу (справа 519/7/25).

