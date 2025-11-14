Попытка заменить военную службу на альтернативную не помогла Свидетелю Иеговы избежать наказания за уклонение от мобилизации
Южный городской суд Одесской области вынес приговор местному жителю, который отказался от мобилизации, ссылаясь на свои религиозные убеждения.
Житель посёлка Новые Беляры Одесской области состоял на учёте в Третьем отделе Одесского районного ТЦК и СП. Военно-врачебная комиссия признала его пригодным для прохождения службы.
Представители ТЦК пытались вручить ему повестку о призыве в рамках мобилизации, однако мужчина отказался получить документ и не явился в центр комплектования, объяснив свой отказ религиозными мотивами.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый заявил, что с 2008 года является крещёным служителем общины Свидетелей Иеговы, а потому не может ни брать оружие в руки, ни проходить военную службу, руководствуясь библейскими наставлениями, в частности пророческими текстами из Книги Исаии.
Мужчина неоднократно подавал обращения в ТЦК с просьбой заменить военную службу на альтернативную (невоенную), как это позволяет Конституция Украины в мирное время. Однако, по свидетельствам представителей ТЦК, в условиях военного положения и общей мобилизации законодательство не предусматривает возможности такой замены.
Суд пришёл к выводу, что религиозные убеждения не могут быть основанием для уклонения от мобилизации во время действия военного положения.
Принимая во внимание отсутствие предыдущих судимостей, положительные характеристики и то, что совершённое преступление относится к нетяжким, суд назначил мужчине три года лишения свободы, установив испытательный срок продолжительностью два года.
В этот период он обязан регулярно являться в орган пробации, сообщать о любых изменениях места жительства или работы, а также не выезжать за пределы Украины без соответствующего разрешения (дело №519/7/25).
