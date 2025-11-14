  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Попытка заменить военную службу на альтернативную не помогла Свидетелю Иеговы избежать наказания за уклонение от мобилизации

22:18, 14 ноября 2025
В Одесской области назначили наказание свидетелю Иеговы за отказ от мобилизации.
Попытка заменить военную службу на альтернативную не помогла Свидетелю Иеговы избежать наказания за уклонение от мобилизации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Южный городской суд Одесской области вынес приговор местному жителю, который отказался от мобилизации, ссылаясь на свои религиозные убеждения.

Житель посёлка Новые Беляры Одесской области состоял на учёте в Третьем отделе Одесского районного ТЦК и СП. Военно-врачебная комиссия признала его пригодным для прохождения службы.

Представители ТЦК пытались вручить ему повестку о призыве в рамках мобилизации, однако мужчина отказался получить документ и не явился в центр комплектования, объяснив свой отказ религиозными мотивами.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый заявил, что с 2008 года является крещёным служителем общины Свидетелей Иеговы, а потому не может ни брать оружие в руки, ни проходить военную службу, руководствуясь библейскими наставлениями, в частности пророческими текстами из Книги Исаии.

Мужчина неоднократно подавал обращения в ТЦК с просьбой заменить военную службу на альтернативную (невоенную), как это позволяет Конституция Украины в мирное время. Однако, по свидетельствам представителей ТЦК, в условиях военного положения и общей мобилизации законодательство не предусматривает возможности такой замены.

Суд пришёл к выводу, что религиозные убеждения не могут быть основанием для уклонения от мобилизации во время действия военного положения.

Принимая во внимание отсутствие предыдущих судимостей, положительные характеристики и то, что совершённое преступление относится к нетяжким, суд назначил мужчине три года лишения свободы, установив испытательный срок продолжительностью два года.

В этот период он обязан регулярно являться в орган пробации, сообщать о любых изменениях места жительства или работы, а также не выезжать за пределы Украины без соответствующего разрешения (дело №519/7/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судебная практика мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

Верховная Рада создаст временную следственную комиссию по расследованию преступлений РФ против журналистов

Верховная Рада планирует создать временную следственную комиссию для контроля за расследованием преступлений, совершенных вооруженными формированиями РФ против журналистов и других работников СМИ: политическая необходимость, правовые последствия и потенциальные риски.

Интернет в темноте: юридические аспекты и практические советы во время отключений электроэнергии

Регулярные блэкауты в Украине обострили вопрос доступа к интернету: закон обязывает операторов поддерживать устойчивость сетей.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]