Добір на посаду судді місцевого суду — оприлюднили графік повторного виконання практичного завдання

Понад 100 учасників конкурсу до місцевих судів мають виконати практичне завдання повторно.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вищою кваліфікаційною комісією суддів 5 листопада ухвалено рішення про визнання нечинним практичного завдання, виконаного 14 жовтня 2025 року учасниками першої групи – кандидатами на посаду судді місцевого суду та суддями, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

Цим рішенням Комісії визначено нову дату четвертого етапу кваліфікаційного іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого загального суду) для відповідних кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду – 17 листопада 2025 року.

14 листопада ВККС оприлюднила графік виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого загального суду та списком кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, роботи яких (виконані 14 жовтня 2025 року практичні завдання):

ВККС підкреслила, що у разі невідповідності зазначеного у списку прізвища учасника, зокрема у зв’язку з його зміною, необхідно невідкладно повідомити Комісію за телефоном (044) 233-63-85 та взяти на іспит документ, що посвідчує цю зміну.

Час початку реєстрації – 08 год 00 хв.

Час початку виконання завдання – 09 год 20 хв.

Адреса виконання практичного завдання – місто Київ, вулиця Генерала Шаповала, 9.

Виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого загального суду здійснюватиметься з використанням комп’ютерної техніки.

Тривалість виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого загального суду – 180 хвилин. Максимально можливий бал – 150 балів.

Кандидати на посаду судді місцевого суду та судді, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, у межах однієї спеціалізації виконуватимуть одне практичне завдання типу 2.

Для розрахунку бала, який учасник отримує за виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого загального суду, застосовується коефіцієнт 2.

Прохідний бал четвертого етапу кваліфікаційного іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого загального суду) – 75 відсотків максимально можливого бала, або 112,5 бала.

Упродовж виконання практичного завдання уповноважені представники оголошуватимуть інформацію про процедуру його виконання та порядок переміщення в залі. Просимо уважно слухати оголошення та дотримуватися відповідних вказівок.

Розклад дня проведення кваліфікаційного іспиту (етапу)

08 год 00 хв – 08 год 40 хв – основний час, відведений для допуску до приміщення;

08 год 00 хв – 08 год 45 хв – реєстрація;

08 год 35 хв – 08 год 45 хв – генерація в інформаційній системі Комісії зошита з практичним завданням;

09 год 00 хв – 09 год 20 хв – інструктаж для учасників щодо роботи в інформаційній системі Комісії та її функціональних можливостей;

09 год 20 хв – 12 год 20 хв – виконання практичного завдання;

12 год 20 хв – 12 год 30 хв – збирання аркушів паперу, виданих учасникам для власних записів, фіксація факту завершення виконання практичного завдання.

У разі оголошення під час кваліфікаційного іспиту повітряної тривоги або виникнення інших обставин, що перешкоджають його проведенню, Комісією може бути прийнято рішення про перенесення кваліфікаційного іспиту на іншу дату.

Перед входом до приміщення для виконання практичного завдання учаснику необхідно вимкнути мобільний телефон та інші електронні пристрої запису, відтворення, приймання та передавання інформації.

Учаснику необхідно пред’явити паспорт громадянина України (у формі книжечки або картки), а також індивідуальну картку, видану під час реєстрації на перший етап іспиту.

Без паспорта громадянина України (у формі книжечки або картки) учасники до приміщення виконання практичного завдання не допускаються!

Під час реєстрації:

1) встановлюється особа, яка з’явилася на кваліфікаційний іспит (етап), на підставі паспорта громадянина України у формі книжечки або картки;

2) визначається номер робочого місця учасника за принципом випадковості, тобто застосовується метод сліпого вибору учасником серед надрукованих та розміщених перед ним/нею випадковим чином прихованих варіантів номерів робочих місць (сектор / ряд / місце);

3) формується індивідуальний код учасника іспиту за допомогою інформаційної системи, що використовується Комісією для цілей кваліфікаційного іспиту;

4) учасників ознайомлюють із правилами виконання практичного завдання та видають пакет для розміщення особистих речей, заборонених для використання під час виконання практичного завдання.

В індивідуальній картці зазначаються: дата виконання практичного завдання, номер робочого місця (сектор / ряд / місце), індивідуальний код.

Індивідуальна картка – це єдиний документ, за допомогою якого учасник іспиту може дізнатися свої кодовані результати кваліфікаційного іспиту (етапу) після їх оприлюднення на офіційному вебсайті Комісії.

Зберігайте індивідуальну картку до визначення Комісією загальних результатів кваліфікаційного іспиту (декодованих)!

На вході до приміщення для виконання практичного завдання, а також на вимогу уповноваженого представника учаснику необхідно пред’явити індивідуальну картку та паспорт громадянина України (у формі книжечки або картки).

На вході до зали, учаснику необхідно пред’явити індивідуальну картку та паспорт громадянина України (у формі книжечки або картки). Переміщення учасників у залі без цих документів забороняється.

У приміщенні для виконання практичного завдання учаснику необхідно зайняти робоче місце. З цього часу та до завершення виконання практичного завдання учаснику забороняється переміщатися у залі без дозволу та супроводу уповноваженого представника, виходити на вулицю, зокрема для паління.

До завершення виконання практичного завдання учаснику забороняється користуватися мобільними телефонами та/або іншими електронними пристроями запису, відтворення, приймання та передавання інформації, отримувати чи передавати іншим учасникам будь-які джерела інформації.

Пакет для розміщення особистих речей, заборонених для використання під час виконання практичного завдання, має перебувати біля робочого місця учасника у закритому стані.

Після оголошення уповноваженим представником про початок виконання практичного завдання учасник може вийти до вбиральні у виняткових випадках з дозволу та у супроводі уповноваженого представника.

У разі необхідності звернутися до уповноваженого представника під час виконання практичного завдання, зокрема повідомити про намір вийти до вбиральні, учасник, залишаючись за робочим місцем, піднімає руку та очікує на уповноваженого представника.

До вбиральні може вийти лише один учасник, наступний йде після повернення із вбиральні попереднього.

Якщо учасник запізнився, він / вона має право пройти реєстрацію та виконувати практичне завдання у межах відведеного для цього часу. Додатковий час в такому разі не надається.

Учасник має право відмовитись від складання кваліфікаційного іспиту, зокрема за станом здоров’я, про що складається відповідний акт. Такий учасник після оформлення акта повинен негайно залишити приміщення для виконання практичного завдання у супроводі уповноваженого представника.

ВККС звертає увагу, що у разі відмови від виконання практичного завдання, зокрема за станом здоров’я, учасник визнається таким, що не склав кваліфікаційного іспиту.

