Добор на должность судьи местного суда — опубликован график повторного выполнения практического задания

Более 100 участников конкурса в местные суды должны выполнить практическое задание повторно.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высшей квалификационной комиссией судей 5 ноября принято решение о признании недействительным практического задания, выполненного 14 октября 2025 года участниками первой группы — кандидатами на должность судьи местного суда и судьями, которые выразили намерение быть переведенными в другой местный суд.

Этим решением Комиссии определена новая дата четвертого этапа квалификационного экзамена (выполнение практического задания по специализации местного общего суда) для соответствующих кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые выразили намерение быть переведенными в другой местный суд — 17 ноября 2025 года.

14 ноября ВККС опубликовала график выполнения практического задания по специализации местного общего суда и список кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые выразили намерение быть переведенными в другой местный суд, работы которых (выполненные 14 октября 2025 года практические задания):

ВККС подчеркнула, что в случае несоответствия указанной в списке фамилии участника, в частности в связи с ее изменением, необходимо незамедлительно сообщить Комиссии по телефону (044) 233-63-85 и взять на экзамен документ, удостоверяющий это изменение.

Время начала регистрации — 08 час 00 мин.

Время начала выполнения задания — 09 час 20 мин.

Адрес выполнения практического задания — город Киев, улица Генерала Шаповала, 9.

Выполнение практического задания по специализации местного общего суда будет осуществляться с использованием компьютерной техники.

Продолжительность выполнения практического задания по специализации местного общего суда — 180 минут. Максимально возможный балл — 150 баллов.

Кандидаты на должность судьи местного суда и судьи, выразившие намерение быть переведенными в другой местный суд, в пределах одной специализации будут выполнять одно практическое задание типа 2.

Для расчета балла, который участник получает за выполнение практического задания по специализации местного общего суда, применяется коэффициент 2.

Проходной балл четвертого этапа квалификационного экзамена (выполнение практического задания по специализации местного общего суда) — 75 процентов максимально возможного балла, или 112,5 балла.

В течение выполнения практического задания уполномоченные представители будут объявлять информацию о процедуре его выполнения и порядке перемещения в зале. Просим внимательно слушать объявления и соблюдать соответствующие указания.

Расписание дня проведения квалификационного экзамена (этапа)

08 час 00 мин – 08 час 40 мин – основное время, отведенное для допуска в помещение;

08 час 00 мин – 08 час 45 мин – регистрация;

08 час 35 мин – 08 час 45 мин – генерация в информационной системе Комиссии тетради с практическим заданием;

09 час 00 мин – 09 час 20 мин – инструктаж для участников по работе в информационной системе Комиссии и ее функциональным возможностям;

09 час 20 мин – 12 час 20 мин – выполнение практического задания;

12 час 20 мин – 12 час 30 мин – сбор листов бумаги, выданных участникам для собственных записей, фиксация факта завершения выполнения практического задания.

В случае объявления во время квалификационного экзамена воздушной тревоги или возникновения других обстоятельств, препятствующих его проведению, Комиссией может быть принято решение о переносе квалификационного экзамена на другую дату.

Перед входом в помещение для выполнения практического задания участнику необходимо выключить мобильный телефон и другие электронные устройства записи, воспроизведения, приема и передачи информации.

Участнику необходимо предъявить паспорт гражданина Украины (в форме книжечки или карты), а также индивидуальную карточку, выданную во время регистрации на первый этап экзамена.

Без паспорта гражданина Украины (в форме книжечки или карты) участники в помещение выполнения практического задания не допускаются!

Во время регистрации:

устанавливается личность, явившаяся на квалификационный экзамен (этап), на основании паспорта гражданина Украины в форме книжечки или карты;

определяется номер рабочего места участника по принципу случайности, то есть применяется метод слепого выбора участником среди напечатанных и размещенных перед ним/нею случайным образом скрытых вариантов номеров рабочих мест (сектор / ряд / место);

формируется индивидуальный код участника экзамена с помощью информационной системы, используемой Комиссией для целей квалификационного экзамена;

участников знакомят с правилами выполнения практического задания и выдают пакет для размещения личных вещей, запрещенных для использования во время выполнения практического задания.

В индивидуальной карточке указываются: дата выполнения практического задания, номер рабочего места (сектор / ряд / место), индивидуальный код.

Индивидуальная карточка — это единственный документ, с помощью которого участник экзамена может узнать свои кодированные результаты квалификационного экзамена (этапа) после их опубликования на официальном сайте Комиссии.

Сохраняйте индивидуальную карточку до определения Комиссией общих результатов квалификационного экзамена (декодированных)!

На входе в помещение для выполнения практического задания, а также по требованию уполномоченного представителя участнику необходимо предъявить индивидуальную карточку и паспорт гражданина Украины (в форме книжечки или карты).

На входе в зал участнику необходимо предъявить индивидуальную карточку и паспорт гражданина Украины (в форме книжечки или карты). Перемещение участников в зале без этих документов запрещается.

В помещении для выполнения практического задания участнику необходимо занять рабочее место. С этого времени и до завершения выполнения практического задания участнику запрещается перемещаться в зале без разрешения и сопровождения уполномоченного представителя, выходить на улицу, в том числе для курения.

До завершения выполнения практического задания участнику запрещается пользоваться мобильными телефонами и/или другими электронными устройствами записи, воспроизведения, приема и передачи информации, получать или передавать другим участникам любые источники информации.

Пакет для размещения личных вещей, запрещенных для использования во время выполнения практического задания, должен находиться возле рабочего места участника в закрытом состоянии.

После объявления уполномоченным представителем о начале выполнения практического задания участник может выйти в туалет в исключительных случаях с разрешения и в сопровождении уполномоченного представителя.

В случае необходимости обратиться к уполномоченному представителю во время выполнения практического задания, в частности сообщить о намерении выйти в туалет, участник, оставаясь на рабочем месте, поднимает руку и ожидает уполномоченного представителя.

В туалет может выйти только один участник, следующий идет после возвращения предыдущего.

Если участник опоздал, он/она имеет право пройти регистрацию и выполнять практическое задание в пределах отведенного времени. Дополнительное время в таком случае не предоставляется.

Участник имеет право отказаться от сдачи квалификационного экзамена, в частности по состоянию здоровья, о чем составляется соответствующий акт. Такой участник после оформления акта должен немедленно покинуть помещение для выполнения практического задания в сопровождении уполномоченного представителя.

ВККС обращает внимание, что в случае отказа от выполнения практического задания, в частности по состоянию здоровья, участник признается таким, что не сдал квалификационный экзамен.

