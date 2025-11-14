  1. У світі

Одна із країн ЄС планує підвищити пенсійний вік – що відомо

21:51, 14 листопада 2025
Пенсійний вік в Естонії зросте до 65 років.
Одна із країн ЄС планує підвищити пенсійний вік – що відомо
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство з соціальних питань Естонії підготувало законопроєкт, який передбачає підвищення пенсійного віку до 65 років і трьох місяців у 2028 році. Про це повідомляє ERR.

Наразі пенсійний вік в Естонії становить 64 роки і дев’ять місяців, а у 2027 році він зросте до 65 років і одного місяця. У новому законопроєкті пропонується визначати пенсійний вік не за роком народження, а за віком людини в конкретному календарному році.

Міністерство підкреслило, що через старіння населення особливу увагу приділяють збереженню на ринку праці осіб старше 55 років. У порівнянні з іншими країнами Західної Європи, де пенсійний вік сягає 67 років (Бельгія, Німеччина, Нідерланди), а в Данії планується його підвищення до 70 років, в Естонії він залишається нижчим.

Для забезпечення стабільності солідарної пенсійної системи пенсійний вік в Естонії переглядали та підвищували чотири рази з 1994 року. Останнє рішення передбачає, що з 2027 року він корегуватиметься залежно від прогнозованої тривалості життя.

За даними на 1 січня 2025 року, в Естонії налічується 327 000 пенсіонерів, а до 2060 року їхня кількість, за прогнозами, зросте до 340 000.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Естонія пенсія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Квиток «на доопрацюванні»: як одесита залишили без відстрочки через помилки у «Резерв+»

Суд в Одесі засвідчив: проблеми з держреєстрами не виправдовують порушення прав людини – навіть коли йдеться про військово-обліковий документ.

Конфіскація тварин крізь призму адміністративного права

Відсутність протоколу вилучення унеможливила конфіскацію собаки: практика Ямпільського районного суду Сумської області.

Від зміни підписів до конфлікту інтересів: РСУ затвердила комплекс рішень для реформування судів

РСУ ухвалила пакет рішень для впорядкування судів, захисту персональних даних і забезпечення безперервності правосуддя.

Верховна Рада створить тимчасову слідчу комісію для розслідування злочинів РФ проти журналістів

ВР планує утворити Тимчасову слідчу комісію для контролю за розслідуванням злочинів, скоєних збройними формуваннями РФ проти журналістів та інших працівників медіа: політична необхідність, правові наслідки та потенційні ризики.

Інтернет у темряві: юридичні аспекти та практичні поради під час відключень електроенергії

Регулярні блекаути в Україні загострили питання доступу до інтернету: закон зобов’язує операторів тримати мережі стійкими.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]