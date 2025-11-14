Одна із країн ЄС планує підвищити пенсійний вік – що відомо

Пенсійний вік в Естонії зросте до 65 років.

Міністерство з соціальних питань Естонії підготувало законопроєкт, який передбачає підвищення пенсійного віку до 65 років і трьох місяців у 2028 році. Про це повідомляє ERR.

Наразі пенсійний вік в Естонії становить 64 роки і дев’ять місяців, а у 2027 році він зросте до 65 років і одного місяця. У новому законопроєкті пропонується визначати пенсійний вік не за роком народження, а за віком людини в конкретному календарному році.

Міністерство підкреслило, що через старіння населення особливу увагу приділяють збереженню на ринку праці осіб старше 55 років. У порівнянні з іншими країнами Західної Європи, де пенсійний вік сягає 67 років (Бельгія, Німеччина, Нідерланди), а в Данії планується його підвищення до 70 років, в Естонії він залишається нижчим.

Для забезпечення стабільності солідарної пенсійної системи пенсійний вік в Естонії переглядали та підвищували чотири рази з 1994 року. Останнє рішення передбачає, що з 2027 року він корегуватиметься залежно від прогнозованої тривалості життя.

За даними на 1 січня 2025 року, в Естонії налічується 327 000 пенсіонерів, а до 2060 року їхня кількість, за прогнозами, зросте до 340 000.

