Одна из стран ЕС планирует повысить пенсионный возраст – что известно

Пенсионный возраст в Эстонии вырастет до 65 лет.

Министерство социальных вопросов Эстонии подготовило законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет и трех месяцев в 2028 году. Об этом сообщает ERR.

Сейчас пенсионный возраст в Эстонии составляет 64 года и девять месяцев, а в 2027 году он вырастет до 65 лет и одного месяца. В новом законопроекте предлагается определять пенсионный возраст не по году рождения, а по возрасту человека в конкретном календарном году.

Министерство подчеркнуло, что из-за старения населения особое внимание уделяют сохранению на рынке труда лиц старше 55 лет. По сравнению с другими странами Западной Европы, где пенсионный возраст достигает 67 лет (Бельгия, Германия, Нидерланды), а в Дании планируется его повышение до 70 лет, в Эстонии он остается более низким.

Для обеспечения стабильности солидарной пенсионной системы пенсионный возраст в Эстонии пересматривали и повышали четыре раза с 1994 года. Последнее решение предусматривает, что с 2027 года он будет корректироваться в зависимости от прогнозируемой продолжительности жизни.

По данным на 1 января 2025 года, в Эстонии насчитывается 327 000 пенсионеров, а к 2060 году их количество, по прогнозам, вырастет до 340 000.

