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Размер судейского вознаграждения должен стать конкурентным, а его расчет должен быть прозрачным — Офис Президента

12:37, 30 октября 2024
Достичь прогресса в вопросе судейского вознаграждения власти планируют в течение пяти лет.
Размер судейского вознаграждения должен стать конкурентным, а его расчет должен быть прозрачным — Офис Президента
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Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая 29 октября сообщила, что вопрос судейского вознаграждения и заработной платы работников аппарата суда также находится в центре внимания Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы.

«Размер судейского вознаграждения должен быть конкурентным, а его расчет должен быть прозрачным. Это также касается заработной платы работников аппаратов судов и сотрудников органов судейского управления», – рассказала Ирина Мудрая во время работы конференции «Путь Украины в ЕС».

Заместитель руководителя Офиса Президента сообщила, что решить проблему судейского вознаграждения и заработной платы работников аппаратов судов власти планируют в течение следующих пяти лет, то есть до 2030 года. Именно на такое время рассчитана разработанная Офисом Президента Стратегия развития системы правосудия и конституционного судопроизводства.

Напомним, что должностной оклад судьи первой инстанции составляет 63 060 гривен, а большинство работников аппаратов судов получают заработную плату в размере 8-17 тыс. гривен.

Отметим, что «Судебно-юридическая газета» подробно рассказывала о том, как власть планирует реформировать судебную власть Украины до 2030 года, а также что предусматривает Стратегия развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» ранее опубликовала эксклюзивное интервью Ирины Мудрой относительно Стратегии развития системы правосудия до 2029 года, реформирования судебной власти, прокуратуры, адвокатуры, юридического образования и т. д.

Автор: Вячеслав Хрипун

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судья офис президента Ирина Мудрая

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