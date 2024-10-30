Прокуратура Киева требует через суд возвращения исторического здания на Подоле стоимостью более 2 млн гривен

Киевская прокуратура подала в суд на возвращение коммунального помещения территориальной общине.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура Киева подала в суд требование о возвращении столичной общине помещения в исторической части города, стоимостью более 2 миллионов гривен. Как стало известно, дом расположен на улице Воздвиженской в Подольском районе, и он включен в перечень объектов коммунальной собственности территориальной общины Киева, сообщает Киевская городская прокуратура.

В 2010 году Брянковский городской суд Луганской области признал право собственности на одно из помещений этого дома за местной жительницей. Однако это решение впоследствии было отменено из-за предоставления суду ложных сведений и документов, на основе которых оно было принято.

Несмотря на это, в январе 2014 года государственный регистратор зарегистрировал право собственности на эти нежилые помещения за указанным лицом. Следует отметить, что в доме, части которого принадлежат разным владельцам, размещена гостиница, хотя исполнительный орган Киевского городского совета еще в 2010 году признал его непригодным для проживания.

Подольская окружная прокуратура обратилась в суд с иском об истребовании помещения у незаконного владельца, и Подольским районным судом Киева уже открыто производство по этому делу. Прокуратура также принимает меры для возвращения других помещений в доме, которые незаконно вышли из коммунальной собственности.

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