Прокуратура Києва вимагає через суд повернення історичної будівлі на Подолі вартістю понад 2 млн гривень

Київська прокуратура подала до суду на повернення комунального приміщення територіальній громаді.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура Києва подала до суду вимогу про повернення столичній громаді приміщення в історичній частині міста, вартістю понад 2 мільйони гривень. Як стало відомо, будинок розташований на вулиці Воздвиженській у Подільському районі, і його включено до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади Києва, повідомляє Київська міська прокуратура.

У 2010 році Брянківський міський суд Луганської області визнав право власності на одне з приміщень цього будинку за місцевою мешканкою. Проте це рішення згодом було скасовано через надання суду неправдивих відомостей і документів, на основі яких воно було ухвалене.

Незважаючи на це, у січні 2014 року державний реєстратор зареєстрував право власності на ці нежитлові приміщення за зазначеною особою. Слід зазначити, що в будинку, частини якого належать різним власникам, розміщено готель, хоча виконавчий орган Київської міської ради ще у 2010 році визнав його непридатним для проживання.

Подільська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про витребування приміщення у незаконного володільця, і Подільським районним судом Києва вже відкрито провадження у цій справі. Прокуратура також вживає заходів для повернення інших приміщень у будинку, які незаконно вийшли з комунальної власності.

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