Судья Сергей Высоцкий временно отстранен от осуществления правосудия

Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности.

Высший совет правосудия сообщает, судья Болградского районного суда Одесской области Сергей Высоцкий временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 30 октября 2024 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Третьей Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 30 октября 2024, судью Болградского районного суда отстранен от осуществления правосудия.

Отмечается, что в случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их освобождении от должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

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