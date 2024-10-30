Верховная Рада одобрила законопроект об отмене института совещательной комнаты в судах

Верховная Рада 30 октября приняла в первом чтении законопроект об отмене института совещательной комнаты в судах. Среди причин, которую называют в Раде, недостаточное количество таких совещательных комнат и плохое обустройство.
«Совещательная комната останется в прошлом. Верховная Рада поддержала в первом чтении важный законопроект 9445. Он предлагает отменить «совещательную комнату» в ГПК, ХПК и КАС, предусмотрев отдельную стадию принятия судебного решения
Это долгожданный законопроект, наработанный с участием представителей судейского сообщества. Будем оперативно готовить его ко второму чтению
Призываю парламент и Комитет по вопросам правоохранительной деятельности также рассмотреть аналогичные и не менее важные изменения в УПК — законопроект № 9446», - отметил председатель Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов.
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», еще 30 июня 2023 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект 9445 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию принятия и провозглашения судебных решений.
Им предлагается изъять из Хозяйственного, Гражданского процессуальных кодексов и Кодекса административного судопроизводства институт совещательной комнаты, а институт процессуального права «тайна совещательной комнаты» сменяется «тайной принятия судебного решения». Авторами проекта выступают народные депутаты Денис Маслов, Сергей Ионушас, Роман Бабий, Николай Стефанчук и другие.
Предложено внести в ГПК, ХПК и КАСУ следующие изменения:
Проектом также предложены изменения в порядке принятия судебных решений, а именно:
Также предложено изъять все положения соответствующих процессуальных кодексов по «совещательной комнате».
Кроме того, проектом предложено внести изменения в статью 282 ГПК Украины, предусмотрев, что по результату заочного рассмотрения дела суд принимает сокращенное заочное решение, которое должно содержать вводную и резолютивную части.
В случае оставления заявления о пересмотре заочного решения без удовлетворения, суд в течение десяти дней с момента постановления такого определения составляет полное заочное решение.
Предложено предусмотреть, что третьи лица также вправе обжаловать заочное решение в общем порядке, установленном настоящим Кодексом. По заявлению истца или третьего лица, которые намерены обжаловать заочное решение, суд в течение десяти дней со дня поступления такого заявления составляет полное заочное решение. Заявление о намерении оспорить заочное решение может быть подано в срок, установленный для заявления о пересмотре заочного решения. В этом случае срок апелляционного обжалования решения начинает отчисляться с даты составления полного заочного решения.
По мнению авторов проекта Закона, институт «совещательной комнаты», который является неотъемлемой частью открытого судебного процесса, по состоянию на сегодняшний день имеет вид чрезмерного формализма и не отвечает ни цели введения термина «тайна совещательной комнаты», которая прежде всего должна предусматривать запрет вмешательства и влияния на принятие судебного решения, и сути судебной деятельности, которая предусматривает осуществление эффективного правосудия в разумные сроки.
Кроме того, гражданское процессуальное законодательство предусматривает обязательное составление полных заочных решений, на которые суд тратит значительные ресурсы, хотя в большинстве случаев такие судебные решения никем не обжалуются. Указанное склоняет к мнению, что правила составления заочных решений целесообразно пересмотреть.
Кроме того, собираются изъять понятие «совещательной комнаты» из Уголовного процессуального кодекса и Кодекса об админправонарушениях. Напомним, в настоящее время в УПК установлено, что приговор выносится в совещательной комнате составом суда, который осуществлял судебное разбирательство.
Соответствующий законопроект 9446 вносили глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов и председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.
Автор: Наталя Мамченко
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