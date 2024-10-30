Рада не поддержала законопроект о штрафах для мобильных операторов за плохую связь во время блэкаутов

Народные депутаты не поддержали законопроект о проверках операторов связи и повышении штрафов за ненадежную связь.

Источник фото: biz.censor.net

Верховная Рада Украины не поддержала законопроект №11431, предусматривающий наложение штрафов на мобильных операторов за ненадежную связь во время отключений электроэнергии. Документ получил лишь 199 голосов «за». Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Рада провалила в первом №11431 по урегулированию вопроса государственного надзора в сфере электронных коммуникаций и оперативного обеспечения устойчивости электронных коммуникационных сетей», - отметил он.

Законопроект также предусматривал увеличение количества внеплановых проверок операторов связи и повышение штрафов за нарушение требований Национальной комиссии, которая регулирует деятельность этой отрасли.

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