Рада не підтримала законопроект про штрафи для мобільних операторів за поганий зв'язок під час блекаутів

Народні депутати не підтримали законопроект щодо перевірок операторів зв’язку та підвищення штрафів за ненадійний зв’язок.

Джерело фото: biz.censor.net

Верховна Рада України не підтримала законопроект №11431, що передбачав накладення штрафів на мобільних операторів за ненадійний зв'язок під час відключень електроенергії. Документ отримав лише 199 голосів «за». Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Рада провалила у першому №11431 щодо врегулювання питання державного нагляду у сфері електронних комунікацій та оперативного забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж», – зазначив він.

Законопроект також передбачав збільшення кількості позапланових перевірок операторів зв’язку та підвищення штрафів за порушення вимог Національної комісії, яка регулює діяльність цієї галузі.

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