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Рада не підтримала законопроект про штрафи для мобільних операторів за поганий зв'язок під час блекаутів

13:11, 30 жовтня 2024
Народні депутати не підтримали законопроект щодо перевірок операторів зв’язку та підвищення штрафів за ненадійний зв’язок.
Рада не підтримала законопроект про штрафи для мобільних операторів за поганий зв'язок під час блекаутів
Джерело фото: biz.censor.net
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Верховна Рада України не підтримала законопроект №11431, що передбачав накладення штрафів на мобільних операторів за ненадійний зв'язок під час відключень електроенергії. Документ отримав лише 199 голосів «за». Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Рада провалила у першому №11431 щодо врегулювання питання державного нагляду у сфері електронних комунікацій та оперативного забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж», – зазначив він.

Законопроект також передбачав збільшення кількості позапланових перевірок операторів зв’язку та підвищення штрафів за порушення вимог Національної комісії, яка регулює діяльність цієї галузі.

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Верховна Рада України блекаут

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