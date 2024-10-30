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КСУ відклав перевірку конституційності приписів про застосування прожиткового мінімуму як розрахункової величини для обчислення виплат

12:23, 30 жовтня 2024
Учасники та залучені учасники конституційного провадження не явилися на пленарне засідання Суду.
КСУ відклав перевірку конституційності приписів про застосування прожиткового мінімуму як розрахункової величини для обчислення виплат
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Конституційний Суд України повідомив про те, що відклав розгляд справи щодо конституційності законодавчих приписів про застосування прожиткового мінімуму як розрахункової величини для обчислення виплат.

Під час пленарного засідання Суд вирішив відкласти розгляд цієї справи у зв’язку з неявкою учасників та залучених учасників конституційного провадження. Як зазначив голова пленарного засідання Віктор Кривенко, наступне засідання буде призначено в установленому Законом України «Про Конституційний Суд України» порядку.

Перший сенат 30 жовтня 2024 року на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження розпочав розгляд справи за конституційною скаргою Багінської Ірини Володимирівни.

Заявниця просить Суд перевірити на конституційність пункт 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 року № 1774–VIII.

Оспорюваними приписами цього Закону установлено, що мінімальну заробітну плату після набрання чинності цим Законом не застосовують як розрахункову величину для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат, крім розрахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій; до внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини її застосовують у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, з 1 січня 2017 року.

Суддя-доповідач у справі – Віктор Кичун.

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КСУ

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