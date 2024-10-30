КСУ отложил проверку конституционности предписаний о применении прожиточного минимума в качестве расчетной величины для исчисления выплат

Участники и привлеченные участники конституционного производства не явились на пленарное заседание Суда.

Конституционный Суд Украины сообщил о том, что отложил рассмотрение дела о конституционности законодательных предписаний о применении прожиточного минимума в качестве расчетной величины для исчисления выплат.

В ходе пленарного заседания Суд решил отложить рассмотрение этого дела в связи с неявкой участников и привлеченных участников конституционного производства. Как отметил председатель пленарного заседания Виктор Кривенко, следующее заседание будет назначено в установленном Законом Украины «О Конституционном Суде Украины» порядке.

Перший сенат 30 жовтня 2024 року на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження розпочав розгляд справи за конституційною скаргою Багінської Ірини Володимирівни.

Заявниця просить Суд перевірити на конституційність пункт 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 року № 1774–VIII.

Оспорюваними приписами цього Закону установлено, що мінімальну заробітну плату після набрання чинності цим Законом не застосовують як розрахункову величину для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат, крім розрахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій; до внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини її застосовують у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, з 1 січня 2017 року.

Суддя-доповідач у справі – Віктор Кичун.

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