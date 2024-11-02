В Соломенском районе обломки дрона повредили дома и авто – видео

В сети публикуют видео последствий падения шахеда в Соломенском районе.

Враг с ночи в течение дня атакует Киев дронами. Как ранее сообщалось, в шести районах столицы зафиксировано падение обломков вражеских дронов

В частности, в результате падения шахеда в Соломенском районе в домах выбиты окна, сгорела машина. Видео последствий публикуют местные паблики.

Кроме того, мы писали, что в Святошинском районе возник пожар на 15 и 16 этажах 16-этажного жилого дома. В 22-этажном жилом доме в Голосеевском районе частично повреждено остекление нескольких квартир. В Днепровском районе зафиксированы локальные пожары на нескольких балконах многоквартирных домов. А в Шевченковском районе возникло возгорание между 3 и 4 этажами недействующего многоэтажного здания. Кроме того, в Печерском районе в 8-этажном жилом доме поврежден балкон.

Добавим, что после атаки дронов на Киев жители сообщали о перебоях с электроэнергией.

Кроме того, дроны летят очень низко над домами.

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