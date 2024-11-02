Практика судів
  1. В Україні

У Соломʼянському районі уламки дрона пошкодили будинки та авто – відео

13:46, 2 листопада 2024
В мережі публікують відео наслідків падіння шахеда у Соломʼянському районі.
У Соломʼянському районі уламки дрона пошкодили будинки та авто – відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ворог з ночі протягом дня атакує Київ дронами. Як раніше повідомлялося, у шести районах столиці зафіксовано падіння уламків ворожих дронів

Зокрема, внаслідок падіння шахеда у Соломʼянському районі в будинках вибиті вікна, згоріла машина. Відео наслідків публікують місцеві пабліки.

Крім того, ми писали, що у Святошинському районі виникла пожежа на 15 та 16 поверхах 16-поверхового житлового будинку. У 22-поверховому житловому будинку в Голосіївському районі частково пошкоджено скління кількох квартир. У Дніпровському районі зафіксовано локальні пожежі на кількох балконах багатоквартирних будинків. А в Шевченківському районі виникло загоряння між 3 та 4 поверхами недіючої багатоповерхової будівлі. Крім того, в Печерському районі у 8-поверховому житловому будинку пошкоджено балкон.

Додамо, що після атаки дронів на Київ мешканці повідомляли про перебої з електроенергією.

Крім того, дрони летять дуже низько над будинками.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Корупціонерів зможуть звільняти від перспективи в’язниці, якщо вони дадуть викривальні покази на інших – підписано закон

Обвинувачені у корупції шляхом угод зі слідством зможуть залишитися на свободі з іспитовим терміном – підписано закон про угоди зі слідством.

Об’єднана палата ККС ВС зробила висновок щодо початку перебігу строку давності притягнення до відповідальності за вчинення триваючого злочину

ОП ККС Верховного Суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій, які звільнили обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Рахункова палата буде проводити фінансовий аудит апеляційних та місцевих судів – прийнято закон

У законі про реформу Рахункової палати, яку тепер відбиратимуть з вирішальним голосом міжнародних експертів, передбачили безпосередні повноваження Рахункової палати на проведення аудиту судів.

Які ризики несе у собі «узаконення» слідчим суддею порушення права на свободу від самовикриття – стаття д. ю. н., професора Миколи Мельника

Право підозрюваного на свободу від самовикриття виключає будь-який примус з боку сторони обвинувачення щодо надання їй підозрюваним інформації та доказів, які мають інкримінуючий характер та можуть бути використані стороною обвинувачення для доведення винуватості підозрюваного – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Верховна Рада схвалила законопроект про звільнення від подальшого відбування покарання засуджених, які не відбули покарання внаслідок війни

Засуджених осіб, які не відбули призначене вироком суду покарання внаслідок збройної агресії, тимчасової окупації окремих територій України, за рішенням суду пропонують звільнити від подальшого відбуття покарання.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду