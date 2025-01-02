На Дніпропетровщині судитимуть командира частини, через якого військові замість якісного одягу отримували дешеві аналоги

Оборудку військовий провів із приватним підприємством, яке займалась перепродажем продукції низької якості.

На Дніпропетровщині судитимуть командира військової частини, через якого військовослужбовці замість якісного одягу отримували дешеві аналоги. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Вказується, що оборудку військовий провів із приватним підприємством, яке займалась перепродажем продукції низької якості. Договір уклали без тендера та ще й з передоплатою у 30% від загальної вартості контракту.

«Після передоплати військова частина отримала лише частину якісного одягу, а на суму майже 140 млн гривень був поставлений одяг, який не відповідав жодним стандартам якості та наражав захисників на небезпеку. Керівництво частини, незважаючи на ризики, підписало необхідні документи та здійснило повну оплату за неякісний товар», — розповіли в ДБР.

Командир частини обвинувачується у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 425 КК України).

З метою відшкодування збитків державі у військового арештовано 3 земельні ділянки, 2 житлові будинки та 3 квартири на Дніпропетровщині та Київщині.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Досудове розслідування щодо директора приватного підприємства, яке поставило такий одяг триває.

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