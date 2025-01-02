Практика судів
  1. В Україні

2024 рік став найтеплішим у Києві за час спостережень – метеорологи

22:54, 2 січня 2025
У минулому році температура повітря протягом усіх місяців перевищувала середні багаторічні значення.
2024 рік став найтеплішим у Києві за час спостережень – метеорологи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2024 році температура повітря у Києві протягом усіх місяців була вищою ніж завжди.  Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

«За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньорічна температура 2024 року у Києві склала +11,4°С, що на 2,4°С вище кліматичної норми. Він став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень», - сказано у повідомленні.

За словами кліматологів, у 2024 році температура повітря протягом усіх місяців перевищувала середні багаторічні значення. Найбільше відрізнялись температури вересня та лютого, коли температура зросла на 5,2 і 5,7 градусів вище за норму відповідно.

Найнижча температура року спостерігалась 9 січня - мінус 15,8 градусів, а найвища - 16 липня, коли у затінку зафіксували плюс 36,0 градусів.

Протягом року в Києві зафіксували 52 температурні рекорди. Найбільше з них було у квітні -13 та липні - 14 числа.

Загальна кількість опадів склала 642 мм, що становить 104% від кліматичної норми. Однак їх розподіл був дуже нерівномірним: у квітні та червні випало майже по дві місячні норми, тоді як у травні та вересні опади становили лише 23% і 36% від середніх багаторічних показників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рустем Умєров анонсував перевірки командування Сухопутних військ, яке відповідає за мобілізацію

Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз Командування Сухопутних військ – міністр оборони Умєров.

Інструменти для корекції меж областей та районів і перейменування громад – Віталій Безгін анонсував реформу

«Зміна назви центральної садиби в межах деколонізації не призводить до автоматичної зміни назви самої громади» – у «Слузі народу» анонсували нові зміни щодо адміністративно-територіального устрою.

«Незрозуміло, яким чином суд розібрався у змісті апеляційної скарги, викладеної грузинською мовою» – Верховний Суд скасував рішення апеляційного суду

Апеляційний суд на стадії підготовки до апеляційного перегляду вироку не здійснив заходів для перекладу апеляційної скарги, викладеної грузинською мовою.

Як хочуть реформувати юридичну освіту і врятувати її від занепаду – отримувати правничу освіту мають тільки вмотивовані та підготовлені громадяни

Автори Концепції реформи правничої освіти вважають, що більшість зі 100 тисяч здобувачів вищої юридичної освіти навіть не розуміють, для чого вони взагалі навчаються – криза стала «загальнонаціональною»

На створення Вищого адміністративного суду потрібно буде 257,6 млн грн з бюджету

Мінюст з посиланням на ДСА навів розрахунки, скільки буде потрібно коштів з бюджету на створення Вищого адміністративного суду.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Макаренко
    Ірина Макаренко
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Сергій Колодяжний
    Сергій Колодяжний
    суддя Залізничного районного суду м. Львова