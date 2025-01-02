2024 рік став найтеплішим у Києві за час спостережень – метеорологи

У минулому році температура повітря протягом усіх місяців перевищувала середні багаторічні значення.

У 2024 році температура повітря у Києві протягом усіх місяців була вищою ніж завжди. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

«За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньорічна температура 2024 року у Києві склала +11,4°С, що на 2,4°С вище кліматичної норми. Він став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень», - сказано у повідомленні.

За словами кліматологів, у 2024 році температура повітря протягом усіх місяців перевищувала середні багаторічні значення. Найбільше відрізнялись температури вересня та лютого, коли температура зросла на 5,2 і 5,7 градусів вище за норму відповідно.

Найнижча температура року спостерігалась 9 січня - мінус 15,8 градусів, а найвища - 16 липня, коли у затінку зафіксували плюс 36,0 градусів.

Протягом року в Києві зафіксували 52 температурні рекорди. Найбільше з них було у квітні -13 та липні - 14 числа.

Загальна кількість опадів склала 642 мм, що становить 104% від кліматичної норми. Однак їх розподіл був дуже нерівномірним: у квітні та червні випало майже по дві місячні норми, тоді як у травні та вересні опади становили лише 23% і 36% від середніх багаторічних показників.

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