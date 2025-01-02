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2024 год стал самым теплым в Киеве за время наблюдений – метеорологи

22:54, 2 января 2025
В прошлом году температура воздуха в течение всех месяцев превышала средние многолетние значения.
2024 год стал самым теплым в Киеве за время наблюдений – метеорологи
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В 2024 году температура воздуха в Киеве на протяжении всех месяцев была выше, чем всегда. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

«По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднегодовая температура 2024 года в Киеве составила +11,4°С, что на 2,4°С выше климатической нормы. Он стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений», - говорится в сообщении.

По словам климатологов, в 2024 году температура воздуха в течение всех месяцев превышала средние многолетние значения. Больше всего отличались температуры сентября и февраля, когда температура выросла на 5,2 и 5,7 градусов выше нормы соответственно.

Самая низкая температура года наблюдалась 9 января - минус 15,8 градусов, а самая высокая - 16 июля, когда в тени зафиксировали плюс 36,0 градусов.

В течение года в Киеве зафиксировали 52 температурных рекорда. Больше всего из них было в апреле -13 и июле - 14 числа.

Общее количество осадков составило 642 мм, что составляет 104% от климатической нормы. Однако их распределение было очень неравномерным: в апреле и июне выпало почти по две месячные нормы, тогда как в мае и сентябре осадки составили лишь 23% и 36% от средних многолетних показателей.

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Киев

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