2024 год стал самым теплым в Киеве за время наблюдений – метеорологи

В прошлом году температура воздуха в течение всех месяцев превышала средние многолетние значения.

В 2024 году температура воздуха в Киеве на протяжении всех месяцев была выше, чем всегда. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

«По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднегодовая температура 2024 года в Киеве составила +11,4°С, что на 2,4°С выше климатической нормы. Он стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений», - говорится в сообщении.

По словам климатологов, в 2024 году температура воздуха в течение всех месяцев превышала средние многолетние значения. Больше всего отличались температуры сентября и февраля, когда температура выросла на 5,2 и 5,7 градусов выше нормы соответственно.

Самая низкая температура года наблюдалась 9 января - минус 15,8 градусов, а самая высокая - 16 июля, когда в тени зафиксировали плюс 36,0 градусов.

В течение года в Киеве зафиксировали 52 температурных рекорда. Больше всего из них было в апреле -13 и июле - 14 числа.

Общее количество осадков составило 642 мм, что составляет 104% от климатической нормы. Однако их распределение было очень неравномерным: в апреле и июне выпало почти по две месячные нормы, тогда как в мае и сентябре осадки составили лишь 23% и 36% от средних многолетних показателей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.