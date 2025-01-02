Практика судов
  1. В Украине

На Днепропетровщине будут судить командира части, из-за которого военные вместо качественной одежды получали дешевые аналоги

20:05, 2 января 2025
Сделку военный провел с частным предприятием, которое занималось перепродажей продукции низкого качества.
На Днепропетровщине будут судить командира части, из-за которого военные вместо качественной одежды получали дешевые аналоги
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепропетровской области будут судить командира воинской части, из-за которого военнослужащие вместо качественной одежды получали дешевые аналоги. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Указывается, что сделку военный провел с частным предприятием, которое занималось перепродажей продукции низкого качества. Договор заключили без тендера, да еще с предоплатой в 30% от общей стоимости контракта.

«После предоплаты военная часть получила лишь часть качественной одежды, а на сумму почти 140 млн гривен была поставлена ​​одежда, которая не отвечала никаким стандартам качества и подвергала защитников опасности. Руководство части, несмотря на риски, подписало необходимые документы и произвело полную оплату за некачественный товар», - рассказали в ГБР.

Командир части обвиняется в небрежном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

С целью возмещения ущерба государству у военного арестовано 3 земельных участка, 2 жилых дома и 3 квартиры на Днепропетровщине и Киевщине.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Досудебное расследование в отношении директора частного предприятия, которое поставило такую ​​одежду, продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные армия ГБР военнослужащие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рустем Умеров анонсировал проверки командования Сухопутных войск, отвечающего за мобилизацию

Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ Командования Сухопутных войск – министр обороны Умеров.

Инструменты для коррекции границ областей и районов и переименование общин – Виталий Безгин анонсировал реформу

«Изменение названия центральной усадьбы в пределах деколонизации не приводит к автоматическому изменению названия самой общины» – в «Слуге народа» анонсировали новые изменения относительно административно-территориального устройства.

«Непонятно, каким образом суд разобрался в содержании апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке» – Верховный Суд отменил решение апелляционного суда

Апелляционный суд на стадии подготовки к апелляционному пересмотру приговора не осуществил меры по переводу апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке.

Как хотят реформировать юридическое образование и спасти его от упадка – получать юридическое образование должны только мотивированные и подготовленные граждане

Авторы Концепции реформы юридического образовования считают, что большинство из 100 тысяч соискателей высшего юридического образования даже не понимают, для чего они вообще учатся – кризис стал «общенациональным».

На создание Высшего административного суда потребуется 257,6 млн грн из бюджета

Минюст со ссылкой на ГСА привел расчеты, сколько потребуется средств из бюджета на создание Высшего административного суда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Макаренко
    Ірина Макаренко
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Сергій Колодяжний
    Сергій Колодяжний
    суддя Залізничного районного суду м. Львова