На Днепропетровщине будут судить командира части, из-за которого военные вместо качественной одежды получали дешевые аналоги

Сделку военный провел с частным предприятием, которое занималось перепродажей продукции низкого качества.

В Днепропетровской области будут судить командира воинской части, из-за которого военнослужащие вместо качественной одежды получали дешевые аналоги. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Указывается, что сделку военный провел с частным предприятием, которое занималось перепродажей продукции низкого качества. Договор заключили без тендера, да еще с предоплатой в 30% от общей стоимости контракта.

«После предоплаты военная часть получила лишь часть качественной одежды, а на сумму почти 140 млн гривен была поставлена ​​одежда, которая не отвечала никаким стандартам качества и подвергала защитников опасности. Руководство части, несмотря на риски, подписало необходимые документы и произвело полную оплату за некачественный товар», - рассказали в ГБР.

Командир части обвиняется в небрежном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

С целью возмещения ущерба государству у военного арестовано 3 земельных участка, 2 жилых дома и 3 квартиры на Днепропетровщине и Киевщине.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Досудебное расследование в отношении директора частного предприятия, которое поставило такую ​​одежду, продолжается.

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