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У Міноборони назвали терміни реформи військово-лікарських комісій

21:17, 2 січня 2025
Перший етап анонсують вже в кінці лютого.
У Міноборони назвали терміни реформи військово-лікарських комісій
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Міноборони розкрило деталі реформи ВЛК, яка проходитиме в декілька етапів. Перша частина реформи розпочнеться вже наприкінці лютого цього року.

За словами заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко під час телемарафону, нова архітектура реформи буде реалізована в декілька етапів. Перший етап, за її словами, передбачає повну реалізацію на стороні Міноборони та складається з двох важливих цифрових переваг.

«Перша - можливість сформувати електронне направлення на ВЛК через "Резерв+". Чому це важливо? Бо зараз, щоб отримати направлення треба фізично піти в ТЦК і стояти в черзі, щоб отримати папірець. З 28 лютого це піде в історію, бо можна буде зробити це через "Резерв+», - зазначила вона.

Водночас, паперовий формат направлення буде збережений.

Другою важливою частиною першого етапу є перехід на електронну форму постанов ВЛК. Черногоренко пояснила, що після оновлення усі постанови будуть фіксуватися в електронному вигляді та направлятися в реєстр Оберіг, що значно спростить процес.

Наступний етап реформи розроблятимуть з МОЗ – людина зможе проходити ВЛК у будь-якому зручному для неї медичному закладі.

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Міноборони ВЛК Резерв+ Оберіг

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