В Минобороны назвали сроки реформы военно-врачебных комиссий

Первый этап анонсируют уже в конце февраля.

Минобороны раскрыло детали реформы ВЛК, которая будет проходить в несколько этапов. Первая часть реформы начнется уже в конце февраля этого года.

По словам заместительницы министра обороны Украины Екатерины Черногоренко во время телемарафона, новая архитектура реформы будет реализована в несколько этапов. Первый этап, по ее словам, предполагает полную реализацию на стороне Минобороны и состоит из двух важных цифровых преимуществ.

«Первая – возможность сформировать электронное направление на ВЛК через "Резерв+". Почему это важно? Потому что сейчас, чтобы получить направление, нужно физически пойти в ТЦК и стоять в очереди, чтобы получить бумажку. С 28 февраля это пойдет в историю, потому что можно будет сделать это через "Резерв+», - отметила она.

В то же время, бумажный формат направления будет сохранен.

Второй важной частью первого этапа является переход на электронную форму постановлений ВЛК. Черногоренко объяснила, что после обновления все постановления будут фиксироваться в электронном виде и направляться в реестр Оберіг, что значительно упростит процесс.

Следующий этап реформы будут разрабатываться из Минздравом – человек сможет проходить ВЛК в любом удобном для него медицинском учреждении.

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