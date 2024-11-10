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В многоэтажке Киева пожар распространился на три этажа, фото

07:00, 10 ноября 2024
Возгорание произошло на третьем этаже, а вскоре огонь успел распространиться на балконы 4 и 5 этажей.
В многоэтажке Киева пожар распространился на три этажа, фото
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В Днепровском районе столицы вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме. Спасатели эвакуировали шесть человек, одну женщину передали медикам.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве, пожар произошел утром 9 ноября на бульваре Русановском.

«Загорание произошло на третьем этаже, в девятиэтажном жилом доме. До прибытия спасателей огонь успел распространиться на балконы 4 и 5 этажей», - сообщили в ГСЧС.

В 10:55 пожар удалось ликвидировать на площади 90 кв. м.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

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ГСЧС Киев пожар

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