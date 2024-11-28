В Киеве мужчина напал с ножом на военных ТЦК

52-летнего мужчину обвиняют в нападении на военных и угрозах убийством.

В Киеве 52-летнего мужчину обвинили в нападении на военнослужащих Деснянского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП). Инцидент произошел на ул. Шолом-Алейхема, когда военные проводили оповещение военнообязанных. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчина начал словесный конфликт с военными, а затем достал нож и стал преследовать их, угрожая убийством. Он также разорвал документы, которые выпали из рук работников центра.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры подозреваемому инкриминируют препятствование деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период и угрозу убийством (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 129 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.