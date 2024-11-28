У Києві чоловік напав з ножем на військових ТЦК

52-річного чоловіка звинувачують у нападі на військових і погрозах вбивством.

У Києві 52-річного чоловіка звинуватили у нападі на військовослужбовців Деснянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП). Інцидент стався на вул. Шолом-Алейхема, коли військові проводили оповіщення військовозобов’язаних. Про це повідомили в столичній прокуратурі.

Чоловік почав словесний конфлікт із військовими, а згодом дістав ніж і став переслідувати їх, погрожуючи вбивством. Він також пошматував документи, які випали з рук працівників центру.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури підозрюваному інкримінують перешкоджання діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період і погрозу вбивством (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 129 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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