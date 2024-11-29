Мусорный полигон «Дальницкие карьеры» не соответствует экологическим стандартам и остается под контролем людей, близких к предателю Маркову.

Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Мусорный полигон «Дальницкие карьеры» в Одессе не соответствует современным экологическим требованиям, что создает серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья местных жителей. Об этом сообщает Центр публичных расследований.

Эколог Владислав Михайленко отметил, что «Дальницкие карьеры» больше похожи на свалку, чем на полигон. Он пояснил, что полигон должен быть специально обустроенной территорией с противофильтрационными слоями для предотвращения загрязнения почв и воздуха. Однако на «Дальницких карьерах» таких мероприятий нет.

Территория полигона используется еще с 1968 года и за это время значительно износилась. Отходы, которые там накапливаются, выделяют опасные газы и токсичные соединения, в частности диоксины - одни из самых вредных веществ для человека.

В течение 25 лет полигон находился под управлением компании «Союз», которая принадлежала одесскому бизнесмену и политику Игорю Маркову, который в 2014 году бежал в Россию и сейчас занимается антиукраинской пропагандой. По данным расследователей, после смены названия на «Клиар сити», компания все еще имеет связи с его соратниками. Директором предприятия является Юрий Кривенко, который работал помощником Маркова во время его депутатской деятельности.

В 2023 году исполком Одесского горсовета принял решение передать полигон «Дальницкие карьеры» в управление городской громаде, однако это решение до сих пор не вступило в силу. Город до сих пор судится с фирмой «Клиар сити» относительно дальнейшего использования свалки.

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