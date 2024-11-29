Практика судов
  1. В Украине

Одесса на грани экологической катастрофы из-за мусорного полигона, который никому «не пахнет»

21:21, 29 ноября 2024
Мусорный полигон «Дальницкие карьеры» не соответствует экологическим стандартам и остается под контролем людей, близких к предателю Маркову.
Одесса на грани экологической катастрофы из-за мусорного полигона, который никому «не пахнет»
Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мусорный полигон «Дальницкие карьеры» в Одессе не соответствует современным экологическим требованиям, что создает серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья местных жителей. Об этом сообщает Центр публичных расследований.

Эколог Владислав Михайленко отметил, что «Дальницкие карьеры» больше похожи на свалку, чем на полигон. Он пояснил, что полигон должен быть специально обустроенной территорией с противофильтрационными слоями для предотвращения загрязнения почв и воздуха. Однако на «Дальницких карьерах» таких мероприятий нет.

Территория полигона используется еще с 1968 года и за это время значительно износилась. Отходы, которые там накапливаются, выделяют опасные газы и токсичные соединения, в частности диоксины - одни из самых вредных веществ для человека.

В течение 25 лет полигон находился под управлением компании «Союз», которая принадлежала одесскому бизнесмену и политику Игорю Маркову, который в 2014 году бежал в Россию и сейчас занимается антиукраинской пропагандой. По данным расследователей, после смены названия на «Клиар сити», компания все еще имеет связи с его соратниками. Директором предприятия является Юрий Кривенко, который работал помощником Маркова во время его депутатской деятельности.

В 2023 году исполком Одесского горсовета принял решение передать полигон «Дальницкие карьеры» в управление городской громаде, однако это решение до сих пор не вступило в силу. Город до сих пор судится с фирмой «Клиар сити» относительно дальнейшего использования свалки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Одесса

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский предполагает, что готов на прекращение огня в обмен на членство в НАТО, даже если Россия немедленно не вернет захваченную землю – Sky News

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто, если территорию Украины, которую она контролирует, можно будет взять «под зонтик НАТО», что позволит договориться о возвращении остальных позже «дипломатическим путем».

Нотариусы будут подавать налоговой данные об удостоверенных договорах, но не станут налоговыми агентами – какие изменения предусматривает закон о повышении налогов

Нотариусы будут подавать налоговой не налоговый расчет, а только соответствующую информацию об удостоверенных договорах, поэтому они не получат статус налоговых агентов.

Комитет поддержал законопроект об основах создания в Украине Высшего административного суда

Парламентский комитет по правовой политике рекомендует принять за основу законопроект о создании Высшего административного суда.

Удаленный доступ к программе документооборота суда – райсуд сообщил о несанкционированном вмешательстве

Районный суд сообщил, что представитель ГП «ИСС» установил на компьютер одного из судей программу удаленного доступа к программе документооборота суда, но не объяснил, зачем это сделал.

В Верховной Раде появилась третья версия законопроекта о создании Высшего административного суда – им предлагается запретить членам ГРМЕ отбирать судей ВАС

Кроме законопроектов от заместителя председателя фракции Андрей Мотовиловца, министра юстиции Ольги Стефанишиной еще одну, третью версию законопроекта о создании Высшего административного суда подал председатель Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Альона Мазур
    Альона Мазур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва