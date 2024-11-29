Одеса на межі екологічної катастрофи через сміттєвий полігон, який нікому «не пахне»

Сміттєвий полігон «Дальницькі кар'єри» не відповідає екологічним стандартам і залишається під контролем людей, близьких до зрадника Маркова.

Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Сміттєвий полігон «Дальницькі кар'єри» в Одесі не відповідає сучасним екологічним вимогам, що створює серйозну загрозу для довкілля та здоров'я місцевих мешканців. Про це повідомляє Центр публічних розслідувань.

Еколог Владислав Михайленко зазначив, що «Дальницькі кар'єри» більше схожі на звалище, ніж на полігон. Він пояснив, що полігон має бути спеціально облаштованою територією з протифільтраційними шарами для запобігання забрудненню ґрунтів і повітря. Однак на «Дальницьких кар'єрах» таких заходів немає.

Територія полігону використовується ще з 1968 року і за цей час значно зносилася. Відходи, які там накопичуються, виділяють небезпечні гази та токсичні сполуки, зокрема діоксини — одні з найбільш шкідливих речовин для людини.

Протягом 25 років полігон перебував під управлінням компанії «Союз», яка належала одеському бізнесмену та політику Ігорю Маркову, який у 2014 році втік до Росії і зараз займається антиукраїнською пропагандою. За даними розслідувачів, після зміни назви на «Кліар сіті», компанія все ще має зв'язки з його соратниками. Директором підприємства є Юрій Кривенко, який працював помічником Маркова під час його депутатської діяльності.

У 2023 році виконком Одеської міськради ухвалив рішення передати полігон «Дальницькі кар'єри» в управління міській громаді, однак це рішення досі не набуло чинності. Місто досі судиться з фірмою «Кліар сіті» щодо подальшого використання звалища.

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