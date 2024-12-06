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Минобороны готовит увольнение начальника Национальной академии сухопутных войск генерала Ткачука

13:22, 6 декабря 2024
В кратчайшее время генерал-лейтенант Ткачук будет уволен.
Минобороны готовит увольнение начальника Национальной академии сухопутных войск генерала Ткачука
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В Министерстве обороны Украины готовят увольнение начальника Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

«Что касается Ткачука - решение по нему уже принято. Он в кратчайшее время будет уволен», - заявил Гаврилюк.

Напомним курсанты Национальной академии сухопутных войск во Львове заявили о травле, буллинге и других нарушениях. Они рассказали о низком качестве питания, отсутствии необходимых лекарств в медпункте и проблемах с финансовыми сборами на «неофициальные нужды». Как писала «Судебно-юридическая газета», будут судить экс-начальника курса Академии сухопутных войск во Львове.

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Львов увольнение Минобороны

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