Минобороны готовит увольнение начальника Национальной академии сухопутных войск генерала Ткачука

В кратчайшее время генерал-лейтенант Ткачук будет уволен.

В Министерстве обороны Украины готовят увольнение начальника Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

«Что касается Ткачука - решение по нему уже принято. Он в кратчайшее время будет уволен», - заявил Гаврилюк.

Напомним курсанты Национальной академии сухопутных войск во Львове заявили о травле, буллинге и других нарушениях. Они рассказали о низком качестве питания, отсутствии необходимых лекарств в медпункте и проблемах с финансовыми сборами на «неофициальные нужды». Как писала «Судебно-юридическая газета», будут судить экс-начальника курса Академии сухопутных войск во Львове.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.