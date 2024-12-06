Міноборони готує звільнення начальника Національної академії сухопутних військ генерала Ткачука

У найкоротший час генерал-лейтенант Ткачук буде звільнений.

У Міністерстві оборони України готують звільнення начальника Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука. Про це під час години запитань до уряду повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

«Що стосується Ткачука — рішення щодо нього вже ухвалене. Він у найкоротший час буде звільнений», — заявив Гаврилюк.

Нагадаємо курсанти Національної академії сухопутних військ у Львові заявили про цькування, булінг та інші порушення. Вони розповіли про низьку якість харчування, відсутність необхідних ліків у медпункті та проблеми з фінансовими зборами на «неофіційні потреби». Як писала «Судово-юридична газета», судитимуть ексначальника курсу Академії сухопутних військ у Львові.

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