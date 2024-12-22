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Укрпочта выпустила новую марку в честь победы боксера Александра Усика, фото

09:49, 22 декабря 2024
Почтовая марка получила название «Усик – Мир любит сильных».
Укрпочта выпустила новую марку в честь победы боксера Александра Усика, фото
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Укрпочта выпустила новую почтовую марку, посвященную победе украинского боксера Александра Усика в бою-реванше против британца Тайсона Фьюри. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

«Поздравляем Александра Усика с победой! Лучший! Ну, а команду Укрпочта – с еще одной маркой, предсказавшей победу. Цена на марку USYK. Мир любит сильных пересматривать не будем, но уверен, что с сегодняшнего дня она для каждого украинца будет дороже, чем память об этой победе!» - говорится в сообщении Смелянского.

На марке художник из Днепра Сергей Техов изобразил Усика во время развертывания флага Украины. Тираж марок составляет 420 тысяч.

Ранее сообщалось, что абсолютный чемпион мира по сверхтяжелому весу Александр Усик после победы в бою-реванше против Тайсона Фьюри поднял над головой настоящую саблю Ивана Мазепы.

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Александр Усик Укрпочта бокс почта

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