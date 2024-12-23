В Киеве наказали водителя Tesla, который проехал перекресток на желтый сигнал светофора — видео

В столице привлекли к ответственности водителя, нарушившего ПДД.

В Голосеевском районе Киева наказали водителя автомобиля Tesla, который проехал перекресток на желтый запрещающий сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители остановили водителя и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП, сумма штрафа составляет - 510 гривен.

В полиции напомнили, что желтый сигнал светофора запрещает движение и предупреждает о следующем изменении сигналов.

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