В Харькове открыли социальную прачечную для ВПЛ и студентов

В Индустриальном районе Харькова открылась прачечная для ВПЛ и местных жителей.

В Индустриальном районе Харькова заработал социальный проект - прачечная «Центр Чистоты «Мы Рядом». Услугами заведения смогут пользоваться внутренне перемещенные лица, студенты, а также жители Индустриального и Немышлянского районов, сообщает Украинский Красный Крест (УКК).

Проект реализован в рамках программы «Повышение устойчивости людей, пострадавших от войны». Ее цель - поддержка социальных предприятий, которые улучшают качество жизни общества и создают инновационные решения для тех, кто в этом нуждается.

Социальная прачечная станет доступной платформой для многих людей, которые из-за войны или сложных жизненных обстоятельств имеют ограниченный доступ к базовым услугам.

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