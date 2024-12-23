У Харкові відкрили соціальну пральню для ВПО та студентів

В Індустріальному районі Харкова відкрилася пральня для ВПО та місцевих жителів.

В Індустріальному районі Харкова запрацював соціальний проект – пральня «Центр Чистоти «Ми Поруч». Послугами закладу зможуть користуватися внутрішньо переміщені особи, студенти, а також мешканці Індустріального та Немишлянського районів, повідомляє Український Червоний Хрест (УЧХ).

Проект реалізовано в рамках програми «Підвищення стійкості людей, які постраждали від війни». Її мета – підтримка соціальних підприємств, що покращують якість життя громади та створюють інноваційні рішення для тих, хто цього потребує.

Соціальна пральня стане доступною платформою для багатьох людей, які через війну або складні життєві обставини мають обмежений доступ до базових послуг.

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