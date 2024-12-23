Служба дисциплинарных инспекторов получит почти 11 тысяч жалоб на судей

Рассмотрение дисциплинарных дел в отношении судей, открытых до 23 декабря, завершат дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия.

На дисциплинарных инспекторов Службы дисциплинарных инспекторов (СДИ) Высшего совета правосудия 23 декабря началось распределение жалоб на судей.

По данным ВСП, всего дисциплинарные инспекторы, которых сейчас 20, получат около 11 тыс. дисциплинарных жалоб

Также дисциплинарные инспекторы будут проводить предварительное рассмотрение всех новых дисциплинарных жалоб в отношении судей.

Что касается дисциплинарных жалоб, производство в которых по состоянию на 23 декабря уже открыто дисциплинарными палатами ВСП, то их рассмотрение будет завершено дисциплинарными палатами.

Напомним, что Служба дисциплинарных инспекторов – это автономное подразделение в составе Совета правосудия со своим руководителем, заместителем руководителя и 24 дисциплинарными инспекторами согласно штатному расписанию. Именно СДИ, а не дисциплинарные палаты ВСП, теперь будут осуществлять предварительное рассмотрение дисциплинарных жалоб в отношении судей, а также составлять выводы о наличии или отсутствии в действиях судей признаков дисциплинарного проступка.

Большинство дисциплинарных инспекторов имеют опыт работы помощниками судей судов разной инстанции и специализации или же ранее работали помощниками членов Высшего совета правосудия.

Напомним, что 23 декабря 2024 года является официальным днем ​​начала деятельности Службы дисциплинарных инспекторов.

Автор Вячеслав Хрипун

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