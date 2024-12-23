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Служба дисциплінарних інспекторів отримає майже 11 тисяч скарг на суддів

18:26, 23 грудня 2024
Розгляд дисциплінарних справ стосовно суддів, відкритих до 23 грудня, завершать дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя.
Служба дисциплінарних інспекторів отримає майже 11 тисяч скарг на суддів
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На дисциплінарних інспекторів Служби дисциплінарних інспекторів (СДІ) Вищої ради правосуддя 23 грудня розпочався розподіл скарг на суддів.

За даними ВРП, всього дисциплінарні інспектори, яких наразі є 20, отримають близько 11 тис. дисциплінарних скарг.

Також дисциплінарні інспектори будуть здійснювати попередній розгляд усіх нових дисциплінарних скарг стосовно суддів.

Що стосується дисциплінарних скарг, провадження в яких станом на 23 грудня вже відкрите дисциплінарними палатами ВРП, то їх розгляд буде завершено саме дисциплінарними палатами.

Нагадаємо, що Служба дисциплінарних інспекторів – це автономний підрозділ у складі Ради правосуддя зі своїм керівником, заступником керівника та 24 дисциплінарними інспекторами згідно до штатного розпису. Саме СДІ, а не дисциплінарні палати ВРП, відтепер будуть здійснювати попередній розгляд дисциплінарних скарг щодо суддів, а також складати висновки про наявність або відсутність в діях суддів ознак дисциплінарного проступку.

Більшість дисциплінарних інспекторів мають досвід роботи помічниками суддів судів різної інстанції та спеціалізації або раніше працювали помічниками членів Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, що 23 грудня 2024 року є офіційним днем початку діяльності Служби дисциплінарних інспекторів.

Автор В’ячеслав Хрипун

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суддя ВРП

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Служба дисциплінарних інспекторів отримає майже 11 тисяч скарг на суддів

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