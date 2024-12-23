WhatsApp с 1 января перестанет работать на ряде телефонов — названы модели

WhatsApp перестанет поддерживать смартфоны с Android KitKat и постарше с 1 января 2025 года.

С 1 января 2025 г. популярный мессенджер WhatsApp перестанет запускаться на ряде моделей телефонов. Об этом сообщает gsmarena.

Так, в список попали гаджеты под управлением Android KitKat и более ранних версий платформы Android.

Речь идет, в частности, о:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini;

Motorola: Moto G (1st Gen), Razr HD, Moto E 2014;

HTC: один X, один X+, Desire 500, Desire 601;

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90;

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Тем, кто использует эти смартфоны, рекомендуется произвести резервную копию данных WhatsApp на новом устройстве. Иначе все медиа и история чатов будут удалены после 1 января 2025, а через несколько недель или месяцев мессенджер перестанет запускаться на этих девайсах.