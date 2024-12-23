WhatsApp с 1 января перестанет работать на ряде телефонов — названы модели

С 1 января 2025 г. популярный мессенджер WhatsApp перестанет запускаться на ряде моделей телефонов. Об этом сообщает gsmarena.
Так, в список попали гаджеты под управлением Android KitKat и более ранних версий платформы Android.
Речь идет, в частности, о:
Тем, кто использует эти смартфоны, рекомендуется произвести резервную копию данных WhatsApp на новом устройстве. Иначе все медиа и история чатов будут удалены после 1 января 2025, а через несколько недель или месяцев мессенджер перестанет запускаться на этих девайсах.
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