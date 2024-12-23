Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

WhatsApp з 1 січня перестане працювати на низці телефонів — названо моделі

22:00, 23 грудня 2024
WhatsApp перестане підтримувати смартфони з Android KitKat і старіші з 1 січня 2025 року.
WhatsApp з 1 січня перестане працювати на низці телефонів — названо моделі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня 2025 року популярний месенджер WhatsApp перестане запускатися на низці моделей телефонів. Про це повідомляє gsmarena.

Так, до списку потрапили гаджети під управлінням Android KitKat і більш ранніх версій платформи Android.

Йдеться, зокрема, про:

  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini;
  • Motorola: Moto G (1st Gen), Razr HD, Moto E 2014;
  • HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601;
  • LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90;
  • Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Тим, хто використовує ці смартфони, рекомендується зробити резервну копію даних WhatsApp на новому пристрої. Інакше всі медіа та історія чатів будуть видалені після 1 січня 2025-го, а через декілька тижнів або місяців месенджер перестане запускатися на цих девайсах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

WhatsApp телефон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Служба дисциплінарних інспекторів отримає майже 11 тисяч скарг на суддів

Розгляд дисциплінарних справ стосовно суддів, відкритих до 23 грудня, завершать дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя.

Право поліції затримувати громадян, які перебувають на вулиці у комендантську годину, закріплять законодавчо

В Україні запровадять штрафи за порушення комендантської години і перебування у населених пунктах, де проводиться евакуація.

Кабмін вирішив передати Бюро економічної безпеки 5,6 млн грн у 2024 році

Уряд перерозподілив видатки, виділивши в 2024 році БЕБ 5,6 млн грн, за яких 5 млн грн піде на зарплати в Бюро.

Процес пенсійної реформи в Україні має розпочатися до липня 2025 року – меморандум з МВФ

Як зазначається у меморандумі з МВФ, неясність пенсійного законодавства призвела до численних судових справ із негативними наслідками для українського бюджету, і необхідно переглянути спецпенсії.

Уряд затвердив порядок реєстрації обтяжень рухомого майна на час недоступності реєстрів

Кабмін затвердив порядок реєстрації обтяжень рухомого майна у зв’язку з тимчасовим обмеженням доступу до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Приступа
    Дмитро Приступа
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області