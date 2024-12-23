WhatsApp з 1 січня перестане працювати на низці телефонів — названо моделі

WhatsApp перестане підтримувати смартфони з Android KitKat і старіші з 1 січня 2025 року.

З 1 січня 2025 року популярний месенджер WhatsApp перестане запускатися на низці моделей телефонів. Про це повідомляє gsmarena.

Так, до списку потрапили гаджети під управлінням Android KitKat і більш ранніх версій платформи Android.

Йдеться, зокрема, про:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini;

Motorola: Moto G (1st Gen), Razr HD, Moto E 2014;

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601;

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90;

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Тим, хто використовує ці смартфони, рекомендується зробити резервну копію даних WhatsApp на новому пристрої. Інакше всі медіа та історія чатів будуть видалені після 1 січня 2025-го, а через декілька тижнів або місяців месенджер перестане запускатися на цих девайсах.

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