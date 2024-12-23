WhatsApp з 1 січня перестане працювати на низці телефонів — названо моделі

З 1 січня 2025 року популярний месенджер WhatsApp перестане запускатися на низці моделей телефонів. Про це повідомляє gsmarena.
Так, до списку потрапили гаджети під управлінням Android KitKat і більш ранніх версій платформи Android.
Йдеться, зокрема, про:
Тим, хто використовує ці смартфони, рекомендується зробити резервну копію даних WhatsApp на новому пристрої. Інакше всі медіа та історія чатів будуть видалені після 1 січня 2025-го, а через декілька тижнів або місяців месенджер перестане запускатися на цих девайсах.
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