В Киеве вспыхнул грузовик, фото

Возгорание произошло в грузовом автомобиле с последующей разгерметизацией газовых баллонов.

В Подольском районе столицы бойцы ГСЧС ликвидировали возгорание автомобиля. Пожар произошел утром 21 января.

Как указывают в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве, возгорание произошло в грузовом автомобиле с последующей разгерметизацией газовых баллонов.

К счастью, никто не пострадал.

Причину возгорания уже будут устанавливать правоохранители.

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