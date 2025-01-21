Какие основания для проведения мер контроля по вопросам законодательства о труде

22:18, 21 января 2025
Внеплановые проверки во время военного положения проводятся по обращению граждан о нарушениях, причинивших вред их правам, здоровью, окружающей среде или безопасности государства, при условии предоставления подтверждающих документов.
Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, какие есть основания для проведения мероприятий контроля по вопросам законодательства о труде.
Внеплановые меры государственного надзора (контроля) в период действия военного положения осуществляются:
- за обращением физического лица (физических лиц) о нарушении, повлекшем вред его (их) правам, законным интересам, жизни или здоровью, окружающей среде или безопасности государства, с добавлением документов или их копий, подтверждающих такие нарушения (при наличии );
- по поручению премьер-министра о проверке субъектов хозяйствования в соответствующей сфере в связи с выявленными системными нарушениями и/или наступлением события, оказывающего значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защита окружающего природной среды и обеспечения безопасности государства;
- наступление аварии, смерти потерпевшего в результате несчастного случая или профессионального заболевания, что было связано с деятельностью предприятия;
- за обращением должностных лиц органов местного самоуправления о нарушении субъектом хозяйствования требований законодательства;
- за обращением Киевской городской военной администрации или областной военной администрации;
- в связи с невыполнением предприятием предписаний об устранении нарушений требований законодательства, выданных после 1 мая 2022 года;
- обращение профсоюзов по доверенности работника.
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