22:18, 21 січня 2025
Позапланові перевірки під час воєнного стану проводяться за зверненням громадян про порушення, що завдали шкоди їхнім правам, здоров’ю, довкіллю або безпеці держави, за умови надання підтверджуючих документів.
Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, які є підстави для проведення заходів контролю з питань законодавства про працю.
Позапланові заходи державного нагляду (контролю) у період дії воєнного стану здійснюються:
- за зверненням фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності);
- за дорученням прем’єр-міністра про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
- настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;
- за зверненням посадових осіб органів місцевого самоврядування про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства;
- за зверненням Київської міської військової адміністрації або обласної військової адміністрації;
- у зв’язку з невиконанням суб’єктом господарювання приписів про усунення порушень вимог законодавства, виданих після 1 травня 2022 року;
- звернення профспілок за дорученням працівника.
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