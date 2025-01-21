АРМА направит арестованные активы на реабилитацию украинских военных

АРМА подписало Меморандум о поддержке ветеранов и их семей.

Фото: ArmyInform

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) и Консультативный совет по делам ветеранов заключили Меморандум о сотрудничестве. Документ подписали глава АРМА Елена Дума и глава совета Сергей Куницын. Цель инициативы - поддержка ветеранов, участников боевых действий, людей с инвалидностью и семей погибших защитников. Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Основные направления сотрудничества:

- Участие в разработке государственной политики по социальным гарантиям для ветеранов и их семей.

- Совершенствование законодательства для эффективного управления активами, в частности в условиях военного положения. Это включает реабилитацию ветеранов как физическую, так и психологическую, согласно законопроекту №11009, уже зарегистрированному Нацагентством.

- Передача военным автотранспорта и техники без конкурсов для нужд фронта, что также предусмотрено законопроектом №11009.

- Обеспечение жильем, временное размещение и трудоустройство ветеранов и их семей на предприятиях под управлением АРМА.

- Проведение совместных исследований, мероприятий и разработка новых законодательных инициатив.

Сергей Куницын, председатель Консультативного совета, подчеркнул важность подписанного документа: «Подписанный Меморандум открывает новые возможности для решения насущных вопросов социальной защиты наших героев и их семей».

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