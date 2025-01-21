АРМА скерує арештовані активи на реабілітацію українських військових

Агентство з розшуку та менеджменту активів і Консультативна рада у справах ветеранів уклали Меморандум про співпрацю. Документ підписали голова АРМА Олена Дума та очільник ради Сергій Куніцин. Мета ініціативи — підтримка ветеранів, учасників бойових дій, людей з інвалідністю та родин загиблих захисників. Про це повідомила пресслужба АРМА.
Основні напрями співпраці:
Сергій Куніцин, голова Консультативної ради, підкреслив важливість підписаного документа: «Підписаний Меморандум відкриває нові можливості для вирішення нагальних питань соціального захисту наших героїв та їхніх родин».
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