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АРМА скерує арештовані активи на реабілітацію українських військових

20:51, 21 січня 2025
АРМА підписало Меморандум про підтримку ветеранів та їхніх родин.
АРМА скерує арештовані активи на реабілітацію українських військових
Фото: ArmyInform
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Агентство з розшуку та менеджменту активів і Консультативна рада у справах ветеранів уклали Меморандум про співпрацю. Документ підписали голова АРМА Олена Дума та очільник ради Сергій Куніцин. Мета ініціативи — підтримка ветеранів, учасників бойових дій, людей з інвалідністю та родин загиблих захисників. Про це повідомила пресслужба АРМА.

Основні напрями співпраці:

  • Участь у розробці державної політики щодо соціальних гарантій для ветеранів та їхніх родин.
  • Вдосконалення законодавства для ефективного управління активами, зокрема в умовах воєнного стану. Це включає реабілітацію ветеранів як фізичну, так і психологічну, згідно з законопроєктом №11009, вже зареєстрованим Нацагентством.
  • Передача військовим автотранспорту та техніки без конкурсів для потреб фронту, що також передбачено законопроєктом №11009.
  • Забезпечення житлом, тимчасове розміщення та працевлаштування ветеранів і їхніх родин на підприємствах під управлінням АРМА.
  • Проведення спільних досліджень, заходів і розробка нових законодавчих ініціатив.

Сергій Куніцин, голова Консультативної ради, підкреслив важливість підписаного документа: «Підписаний Меморандум відкриває нові можливості для вирішення нагальних питань соціального захисту наших героїв та їхніх родин».

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ветерани АРМА

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