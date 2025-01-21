АРМА скерує арештовані активи на реабілітацію українських військових

АРМА підписало Меморандум про підтримку ветеранів та їхніх родин.

Фото: ArmyInform

Агентство з розшуку та менеджменту активів і Консультативна рада у справах ветеранів уклали Меморандум про співпрацю. Документ підписали голова АРМА Олена Дума та очільник ради Сергій Куніцин. Мета ініціативи — підтримка ветеранів, учасників бойових дій, людей з інвалідністю та родин загиблих захисників. Про це повідомила пресслужба АРМА.

Основні напрями співпраці:

Участь у розробці державної політики щодо соціальних гарантій для ветеранів та їхніх родин.

Вдосконалення законодавства для ефективного управління активами, зокрема в умовах воєнного стану. Це включає реабілітацію ветеранів як фізичну, так і психологічну, згідно з законопроєктом №11009, вже зареєстрованим Нацагентством.

Передача військовим автотранспорту та техніки без конкурсів для потреб фронту, що також передбачено законопроєктом №11009.

Забезпечення житлом, тимчасове розміщення та працевлаштування ветеранів і їхніх родин на підприємствах під управлінням АРМА.

Проведення спільних досліджень, заходів і розробка нових законодавчих ініціатив.

Сергій Куніцин, голова Консультативної ради, підкреслив важливість підписаного документа: «Підписаний Меморандум відкриває нові можливості для вирішення нагальних питань соціального захисту наших героїв та їхніх родин».

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