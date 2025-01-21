Рідні військового просили визнати його зниклим безвісти для отримання права на відстрочку — що вирішив суд

Суд вважає, що докази у справі підтверджують той факт, що військовий зник безвісти за особливих обставин і це пов`язано з виконанням обов`язків військової служби.

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Чемеровецький районний суд Хмельницької області ухвалив рішення на користь двох мешканців Кам’янець-Подільського району, визнавши їхнього брата зниклим безвісти 29 жовтня 2023 року за особливих обставин під час виконання бойового завдання, спрямованого на відбиття збройної агресії РФ проти України. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Звертаючись до суду, заявники пояснили, що їхній брат був мобілізований та зник безвісти 29 жовтня 2023 року в районі с. Роботине Запорізької області на полі бою у результаті артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання.

Указали, що без судового рішення про визнання брата таким, що пропав безвісти під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, вони не можуть реалізувати право на оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Як встановив суд, у грудні 2023 року сім’я заявників отримала сповіщення, що їхній родич-військовослужбовець зник безвісти під час виконання бойового завдання 29 жовтня 2023 року в районі населеного пункту Роботине.

За фактом його зникнення Кам’янець-Подільське РУП ГУНП в Хмельницькій області внесло відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань.

На думку суду, докази у справі достовірно підтверджують той факт, що брат заявників зник безвісти за особливих обставин і це пов`язано з виконанням обов`язків військової служби.

Суд зауважив, що за п. 4 ч. 3 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Серед переліку документів, що підтверджують право на відстрочку на цій підставі, є рішення суду про визнання особи зниклою безвісти за особливих обставин.

«Враховуючи вищевикладені обставини у їх сукупності, а також те, що встановлення даного факту необхідно заявникам для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, суд вважає, що заява є обґрунтованою та підлягає до задоволення», – йдеться у рішенні суду.

Суд також роз’яснив: якщо особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з`явилася або якщо одержано відомості про місце її перебування, суд за її заявою чи за заявою іншої заінтересованої особи скасовує рішення про визнання її безвісно відсутньою.

Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене до апеляційного суду.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін ухвалив постанову, яка врегульовує процедуру отримання відстрочки від мобілізації для рідних зниклих безвісти за особливих обставин.

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