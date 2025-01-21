Родные военного просили признать его пропавшим без вести для получения права на отсрочку — что решил суд

Суд считает, что доказательства по делу подтверждают тот факт, что военный пропал без вести при особых обстоятельствах и это связано с исполнением обязанностей военной службы.

Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области принял решение в пользу двух жителей Каменец-Подольского района, признав их брата пропавшим без вести 29 октября 2023 года при особых обстоятельствах во время выполнения боевого задания, направленного на отражение вооруженной агрессии РФ против Украины. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Обращаясь в суд, заявители объяснили, что их брат был мобилизован и пропал без вести 29 октября 2023 года в районе с. Роботино Запорожской области на поле боя в результате артиллерийских обстрелов при выполнении боевого задания.

Указали, что без судебного решения о признании брата пропавшим без вести во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения, они не могут реализовать право на оформление отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как установил суд, в декабре 2023 года семья заявителей получила уведомление, что их родственник-военнослужащий пропал без вести во время выполнения боевого задания 29 октября 2023 года в районе населенного пункта Роботино.

По факту его исчезновения Каменец-Подольское РУП ГУНП в Хмельницкой области внесло сведения в единый реестр досудебных расследований.

По мнению суда, доказательства по делу достоверно подтверждают тот факт, что брат заявителей пропал без вести при особых обстоятельствах и это связано с исполнением обязанностей военной службы.

Суд отметил, что по п. 4 ч. 3 ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» к призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат) сестра) погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Среди перечня документов, подтверждающих право на отсрочку на этом основании, есть решение суда о признании лица пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

«Учитывая вышеизложенные обстоятельства в их совокупности, а также то, что установление данного факта необходимо заявителям для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период, суд считает, что заявление является обоснованным и подлежит удовлетворению», – говорится в решении суда.

Суд также разъяснил: если лицо, признанное безвестно отсутствующим, явилось или если получены сведения о месте его нахождения, суд по его заявлению или по заявлению другого заинтересованного лица отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционный суд.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин принял постановление, регулирующее процедуру получения отсрочки от мобилизации для родных пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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