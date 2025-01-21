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У Києві спалахнула вантажівка, фото

23:30, 21 січня 2025
Загоряння сталось у вантажному автомобілі з подальшою розгерметизацією газових балонів.
У Києві спалахнула вантажівка, фото
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У Подільському районі столиці бійці ДСНС ліквідували загоряння автомобіля. Пожежа сталася вранці 21 січня.

Як вказують у Головному управлінні ДСНС України у м. Києві, загоряння сталось у вантажному автомобілі з подальшою розгерметизацією газових балонів.

На щастя, ніхто не постраждав.

Причину займання уже встановлюватимуть правоохоронці.

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ДСНС Київ автомобіль транспорт

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