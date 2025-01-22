В Одессе из-за пожара, который вызвал самодельный обогреватель, погиб мужчина

Спасатели оперативно ликвидировали пожар, однако спасти мужчину не удалось.

Фото: ГСЧС

В Одессе в Хаджибейском районе произошел пожар из-за самодельного отопительного электроприбора. В результате инцидента погиб мужчина, сообщает ГСЧС.

Пожарные оперативно прибыли на место, вынесли пострадавшего из охваченной огнем квартиры и начали реанимацию. Совместно с медиками они долгое время пытались спасти его жизнь, но, к сожалению, это не удалось.

«Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на соседние помещения», - отметили в ГСЧС.

Специалисты в очередной раз призывают граждан использовать только сертифицированные обогреватели и соблюдать правила пожарной безопасности.

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